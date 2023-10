Americana terá missa especial em homenagem à Nossa Senhora Aparecida

Celebração será realizada na próxima quinta-feira, 10h, no estacionamento do Mercadão Municipal

Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado na quinta-feira, dia 12 - Foto: Luis Blanco / Divulgação

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, na próxima quinta-feira (12), será celebrado com uma missa especial no estacionamento do Mercadão Municipal, em Americana. A celebração está prevista para 10 horas com expectativa de reunir aproximadamente mil pessoas.

As festividades começarão às 9 horas com uma apresentação da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, que contará com um repertório diversificado com músicas infantis, folclóricas e clássicos da MPB.

Após a apresentação musical, terá início a missa e, na sequência, a consagração em honra a Nossa Senhora Aparecida. O ato religioso será liderado pelo Padre Valdinei Antônio, reitor da Basílica de Santo Antônio.

O pároco também abençoará todos os boxes do Mercadão Municipal, um gesto de proteção para os comerciantes locais e suas atividades.