Americana terá Encontro de Moda Sustentável neste sábado, no CCL

Ação tem como objetivo incentivar o consumo consciente de roupas e o empreendedorismo local, contando com expositores, palestras e food trucks

A 1ª edição do Encontro de Moda Sustentável acontece neste sábado (10), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), em Americana. Com entrada gratuita, o evento será das 10h às 19h e tem como objetivo incentivar o consumo consciente de roupas e o empreendedorismo local.

Chamado de moda circular, o movimento busca valorizar brechós de Americana e região para evitar o descarte de peças de roupa que ainda estão em bom estado. Uma das idealizadoras do encontro, Patrícia Wanderley, explica a importância ecológica da ação, que reunirá 10 expositores.

Samia Bastos e Patrícia Wanderley, organizadoras do Encontro de Moda Sustentável de Americana – Foto: Divulgação

“A ideia do encontro surgiu devido a um propósito. Hoje a gente sabe que o mercado de moda fast fashion, de produção rápida, cresceu muito e, ao mesmo tempo, o descarte dessas peças está sendo muito rápido. Isso acaba acumulando um lixo muito grande e, hoje, a moda é o segundo maior poluente do meio ambiente, só perdendo para a indústria do petróleo”, disse em entrevista ao Gold Morning, da Rádio Gold (94.7 FM).

O conceito de fast fashion citado por Patrícia diz respeito a um padrão de produção e consumo acelerado. Nele, os produtos são fabricados, consumidos e descartados de forma rápida – e prejudicial ao meio ambiente.

Objetivo de ‘abrir a mente’

“O propósito é abrir a mente das pessoas para que elas consigam ter um consumo mais consciente e reutilizar essas peças que, na maioria das vezes, estão paradas no guarda-roupas, e elas não usam e nem doam”, completou a organizadora.

Outra idealizadora do encontro, Samia Bastos ressaltou a importância do aspecto ambiental. “Tem um propósito, não é só a venda. É realmente abraçar a causa e viver de forma mais sustentável. Se a gente não pensar no futuro, só gerar lixo e jogar roupa fora, uma hora não vai caber mais a gente.”

Além dos brechós, o Encontro de Moda Sustentável contará com workshops e palestras sobre moda circular e customização, assim como empresários que fabricam os próprios produtos. A alimentação ficará por conta de food trucks da cidade, que oferecerão chopp e pizza artesanais. Também haverá carrinho de cookies.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.