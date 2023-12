Americana terá condomínio com 184 residências entre o Machadinho e o shopping

Lançamento oficial está previsto para acontecer entre os meses de abril e maio do próximo ano

Americana está prestes a receber um novo empreendimento residencial. Trata-se do condomínio Jardim Portal do Sol, entre o bairro Machadinho e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do shopping Americana Mall, atualmente em construção.

Área destinada ao loteamento totaliza 115,9 mil metros quadrados – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O projeto, que prevê a criação de 184 residências, teve seu plano aprovado pela prefeitura.

De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial do município, a área destinada ao loteamento totaliza 115,9 mil metros quadrados e tem como referência a Rua do Eletricista.

O lançamento oficial do empreendimento está previsto para ocorrer entre os meses de abril e maio do próximo ano.

Marcelo Borelli, diretor da empresa Anagro Agropecuária, responsável pela iniciativa, detalhou que o Jardim Portal do Sol será construído nos arredores do futuro Americana Mall, contando com uma infraestrutura completa.

“Com a aprovação da prefeitura, agora estamos avançando com todas as definições pendentes. Algumas informações ainda estão sendo finalizadas”, afirmou Borelli ao ser questionado sobre investimentos, tempo estimado para a conclusão da obra e início das vendas.

No entanto, a Prefeitura de Americana esclareceu, por meio de nota, que embora o plano do loteamento tenha sido aprovado e publicado no Diário Oficial, o decreto de aprovação ainda não foi formalizado.

A administração salientou que o prazo para a conclusão da obra, de responsabilidade do empreendedor, não pode ultrapassar dois anos.

Quanto ao Americana Mall, cuja construção está em andamento na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura do número 2.370, na Vila Israel, a previsão é que seja inaugurado em setembro de 2024.