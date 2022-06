Americana terá cinco novos pontos de fiscalização de velocidade por radar

Instalações dos equipamentos estão previstas em edital; Avenida Brasil contará com lombada eletrônica

Americana terá cinco novos pontos de fiscalização por radar, conforme o edital do pregão presencial que foi aberto pela prefeitura para contratação de uma empresa especializada nesse serviço.

Haverá novos radares na Avenida Maranhão, perto do condomínio Nova Praia; na Avenida Unitika, sem altura definida; e na Estrada Ivo Macris, na altura do número 1.080. Os equipamentos vão cobrir os dois sentidos das vias.

Empresa também deverá instalar lombada eletrônica na Avenida Brasil, em frente ao McDonald’s – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A empresa também deverá instalar lombadas eletrônicas na Avenida Brasil, em frente ao McDonald’s, sentido Centro-bairro; e na Avenida Rafael Vitta, em frente ao Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), nos dois sentidos.

Os sistemas deverão ser instalados e ativados em até 30 dias a partir da emissão da ordem de serviço. O contrato valerá por 12 meses e tem custo estimado em R$ 3,6 milhões.

Segundo o edital, a empresa contratada deverá fornecer sistemas informatizados, equipamentos de controle e fiscalização metrológicos e não metrológicos, suporte técnico e execução de manutenção preventiva ou corretiva dos aparelhos, além de processar as multas.

O pregão está marcado para 23 de junho, às 9 horas, e vai acontecer no Paço Municipal, no auditório Villa Americana. Publicado pelo Executivo na última terça-feira, o edital pode ser consultado no site da prefeitura ou retirado presencialmente na prefeitura, das 9 às 16 horas, na Unidade de Suprimentos.

Além dos novos radares e lombadas eletrônicas, a vencedora também deverá gerir os equipamentos já existentes no trânsito americanense.

GESTÃO ATUAL

O serviço é administrado, atualmente, pela Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia. O contrato está em seu sexto aditamento, com validade até 10 de agosto deste ano. A empresa assumiu a gestão do sistema em agosto 2017. Antes, a cidade estava sem fiscalização por radar desde novembro de 2016.

Questionada pelo LIBERAL sobre o motivo da abertura de uma nova licitação e sobre a escolha dos novos pontos de fiscalização por radar, a administração não se manifestou até o fechamento desta edição.

NOVOS RADARES

– Avenida Maranhão, próximo ao condomínio Nova Praia, nos dois sentidos;

– Avenida Unitika, nos dois sentidos;

– Estrada Ivo Macris, altura do número 1.080, nos dois sentidos.

LOMBADAS ELETRÔNICAS

– Avenida Brasil, em frente ao McDonald’s, sentido Centro-bairro;

– Avenida Rafael Vitta, em frente ao Civi, nos dois sentidos.