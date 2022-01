Americana terá ciclovia na região do Terramérica e Parque Universitário

A Prefeitura de Americana pretende construir uma ciclovia entre os bairros Jardim Terramérica e Parque Universitário. A informação foi passada nesta terça-feira pela vereadora Professora Juliana (PT), que disse ter intermediado uma verba de R$ 480 mil junto ao deputado federal Alencar Santana Braga, do mesmo partido dela, para a construção.

Avenida é uma das mais utilizadas pelos ciclistas na região – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Ao LIBERAL, a prefeitura afirmou que o projeto ainda está em fase de elaboração e já há alguns locais previstos, mas só será possível uma definição concreta depois da conclusão desta fase.

O Poder Executivo esclareceu ainda que o prazo junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para aprovação da documentação é até novembro deste ano. E só após a aprovação é que terá início o processo licitatório para execução das obras. A previsão é de que a construção tenha início em 2023.

“Assim que solicitamos a emenda e tivemos a confirmação do deputado de que ela seria enviada, iniciamos diálogo com a secretaria de Obras para saber que projetos a prefeitura já dispunha para aplicar essa emenda. Analisando as opções e as demandas com a administração, ficou decidido que esse valor será utilizado para construção de uma ciclovia que vai ligar o Terramérica ao Parque Universitário”, explicou a parlamentar.

A região do Jardim Terramérica e Parque Universitário é muita utilizada por quem anda de bicicleta. No entanto, sem nenhuma faixa exclusiva, os ciclistas trafegam pelas beiradas das avenidas Gioconda Cibin, Cillos e Padre Oswaldo Vieira de Andrade.

Para o empresário e ciclista Guilherme Azanha Martins, 29 anos, a ideia da ciclovia é legal, porém, deve ser pensado horários estratégicos para que ao menos uma das faixas seja fechada para que os adeptos de bike possam treinar com uma faixa exclusiva.

“As ciclovias e ciclofaixas são mais para mobilidade ou lazer. Acho super bem-vindo, mas é necessário um horário no período da manhã ou noite ou os dois para que a galera de bike possa rodar”, afirma Martins, que ´é ciclista há 15 anos.