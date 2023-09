Americana terá centro comercial com 50 lojas e 30 opções gastronômicas

Denominado “Pátio 330”, local vai gerar cerca de 350 empregos e deve ser inaugurado em 2024, ao lado do Via Direta

Projeto do “Pátio 330”, que foi anunciado pelo prefeito Chico Sardelli - Foto: Reprodução/Instagram

Americana terá um centro comercial com 50 lojas e serviços, além de 30 opções gastronômicas. Denominado “Pátio 330”, o local vai gerar cerca de 350 empregos e deve ser inaugurado em 2024, ao lado do Via Direta, na Avenida Afonso Pansan, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A novidade foi divulgada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nas redes sociais, nesta sexta-feira (22). Segundo ele, também haverá um estacionamento para 180 veículos. “Um projeto inovador”, disse.

O chefe de Executivo conheceu o projeto nesta semana, quando recebeu, em seu gabinete, os empresários responsáveis pelo empreendimento. “Ficou muito bonito e tenho certeza de que será um sucesso”, afirmou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Americana voltou a ser o destino de grandes empresas e a chegada do ‘Pátio 330’ é prova disso. Minha gratidão ao empresário Gilmar Gimenez e toda a equipe, a Anna Gimenez, o Márcio Malamud e o Fernando Paro. Parabéns pelo projeto e obrigado por escolherem Americana”, comentou o prefeito.