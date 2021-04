Americana recebe nesta terça-feira (13) o serviço de desinfecção realizado por militares do 28º Batalhão de Infantaria Leve, tropa subordinada ao Comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve, do Exército Brasileiro, com sede em Campinas.

O foco desta ação é desinfetar locais que tenham grande circulação de pessoas como uma das medidas para evitar a disseminação da Covid-19.

Americana terá atuação do Exército em serviços de desinfecção – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os trabalhos começaram às 8h30 na sede da Defesa Civil, na Avenida Bandeirantes, e seguirão pela Secretaria de Educação, na Rua dos Professores, e secretarias de Habitação e de Cultura e Turismo, na Avenida Brasil.

Estão previstos, ainda, a higienização e descontaminação de outros locais públicos da cidade, conforme programação feita pela Defesa Civil e enviada à 11ª Brigada de Infantaria Leve. Estes locais não foram divulgados para a imprensa.

“Os locais indicados pelo município têm bastante circulação de pessoas e a medida visa prevenir a disseminação do vírus. O serviço de desinfecção do Exército Brasileiro foi solicitado pelo prefeito Chico Sardelli para reforçar as medidas de prevenção contra a Covid-19”, segundo a coordenadora da Defesa Civil, Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama.