Americana terá a 5ª edição do Passeio de Rolimã neste domingo

No próximo domingo (12) será realizado o 5º Passeio de Carrinho de Rolimã – exposição de carros e motos customizadas, realizado pelo grupo Kamikaze Rolimã, com o apoio da prefeitura. O evento acontece das 9h às 16h na Avenida Antônio Pinto Duarte, próximo a Rodoviária de Americana.

Para participar e concorrer aos brindes é preciso fazer a inscrição gratuita no site: https://www.kamikazerolima.com.br/.

Evento ocorre das 9h às 16h deste domingo – Foto: Arquivo / Liberal

Os participantes podem doar fralda infantil nos tamanhos P/M/G – o Fundo Social de Solidariedade fará a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade social -, além de tampinhas de garrafas pet para destinação à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Americana.

O passeio irá contar também com Espaço Kids, Joy Toys, exposições e praça de alimentação. Será permitido montar barraquinhas do tipo gazebo nas proximidades do evento. É importante que os corredores usem capacete e calçados fechados para participar.

“Neste ano, o evento mudou de endereço e será na Avenida Pinto Duarte, um local com acesso mais fácil, por isso estimamos reunir mais de mil pessoas. Pessoas de diversas cidades da região já confirmaram a presença, como Santa Bárbara d’Oeste, Limeira, Nova Odessa, Sumaré até de São Paulo”, disse o produtor Julio Gago.

O evento tem o apoio de empresas da cidade, da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Gama (Guarda Municipal de Americana) e DAE (Departamento de Água e Esgoto). Outras informações pelo WhatsApp: (19) 99460-1569.