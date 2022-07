Americana tem quase 2 mil que podem pagar menos pela energia elétrica

Moradores precisam atender aos requisitos do programa que prevê desconto de até 65% na tarifa cobrada

De acordo com a CPFL Paulista, Americana tem 1.725 consumidores que ainda não estão cadastrados como baixa renda e que podem aderir ao programa TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), que prevê desconto nas contas. Dados da companhia apontam que 4.843 dos que residem no município já estão aptos.

Por meio dos cadastros no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), a CPFL está cruzando os dados de quantos poderiam ter descontos de até 65% na conta de luz. Os casos mais comuns de quem ainda não recebeu o benefício podem estar ligados à divergências de dados no Cadastro Único e na CPFL.

Os descontos para beneficiários da Tarifa Social são cumulativos e variam de acordo com os quilowatts-hora (kWh) consumidos no mês. Nos primeiros 30 kWh, o desconto é de 65%, reduzido para 40% no intervalo entre 31 e 100 kWh, e 10% entre 101 e 220 kWh ao mês.

Isso significa que, se o beneficiário tem um consumo mensal de 50 kWh, ele receberá um desconto de 65% sobre os primeiros 30 kWh, e de 40% sobre os outros 20 kWh.

Para entrar na Tarifa Social como consumidor de baixa renda, o cliente, que pode representar uma pessoa ou uma família, precisa ter ganhos mensais per capita de, no máximo, meio salário mínimo e atender a pelo menos uma das condições estipuladas pelo programa.

O detalhamento pode ser consultado no site: cpfl.com.br/baixarenda, o mesmo usado para fazer o cadastro para o benefício, ou pelo aplicativo CPFL Energia.

REGIÃO

No total, outros três municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) poderiam contemplar 30.312 famílias ou pessoas com o programa. Em Nova Odessa, 1.780 já estão cadastrados, mas 274 poderiam aderir.

Em Sumaré, a CPFL apontou que 12.549 já estão aptos, no entanto, o número poderia subir mais 2.921. Por sua vez, em Hortolândia 11.713 foram cadastrados, mas faltam 1.075. Sobre Santa Bárbara d’Oeste, a companhia não tinha os dados para encaminhar até o fechamento desta edição.