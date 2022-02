Americana tem primeiro caso de raiva em gato desde 1996

Animal pertencia a uma moradora do Parque das Nações e morreu no dia 8, em uma clínica de Santa Bárbara

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana divulgou na tarde desta quarta-feira (16) que o gato de uma moradora do Parque das Nações, morto no dia 8 de fevereiro, testou positivo para raiva.

O animal estava internado em uma clínica veterinária de Santa Bárbara d’Oeste e morreu com sintomas neurológicos. O último caso de raiva felina registrado em Americana foi em 1996.

Por conta dos perigos da doença, o CCZ vai fazer uma ação de bloqueio no Parque das Nações e agentes da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) pretendem visitar 1.800 casas da região para checar a situação vacinal dos animais, além de imunizar os cães e gatos que tenham mais de três meses de vida.

A raiva é uma doença viral transmitida por meio de saliva e por secreções de animais infectados, sendo o morcego um dos principais transmissores do vírus. Em humanos, a doença é altamente letal, podendo levar 99,9% dos casos a óbito, de acordo com o veterinário Cássio Sato, responsável por atender ao caso em Santa Bárbara.

Ao LIBERAL, ele contou que foi procurado pela tutora do animal no dia 31 de janeiro. A dona disse que o gato apresentava um comportamento agressivo e que, inclusive, teria sido mordida por ele. No dia seguinte, ela retornou à clínica e relatou ao veterinário que o gato tinha começado a salivar muito, miar constantemente e que a pupila estava dilatada.

O animal precisou ser internado e morreu no último dia 8. Após a morte, foi solicitado o exame de raiva, que confirmou a presença do vírus.

Por essa razão, o setor de Vigilância Sanitária de Santa Bárbara vem submetendo o veterinário, bem como a tutora do animal e uma funcionária da clínica, que foram mordidas pelo gato, a um tratamento com soro antirrábico e aplicação de vacinas.

Cuidados

A médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, adverte que os proprietários de cães e gatos devem manter a vacinação dos animais em dia.

“Todo cão e gato acima de três meses precisa receber uma dose da vacina antirrábica anualmente, independente da ocorrência de campanha ou não”, disse.

Ela alertou também que, sempre que alguém encontrar um morcego caído, morto, ou mesmo voando durante o dia, deve acionar o CCZ. “É importante que nunca os toque com as mãos”, orientou.