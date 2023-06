Americana tem primeira morte por febre maculosa neste ano

Informação foi revelada pelo coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental da prefeitura, Antonio Jorge da Silva Gomes, durante o programa Liberal no Ar, da Rádio Clube - Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta sexta-feira (16) a morte de uma moradora de Americana de 58 anos por febre maculosa. A mulher teria contraído a doença em Limeira, numa chácara.

Ela é a primeira vítima de febre maculosa na cidade neste ano. Há outros oito casos em investigação, mas nenhum dos possíveis infectados morreu.

As informações foram divulgadas pelo coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental da prefeitura, Antonio Jorge da Silva Gomes, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Segundo ele, ao todo, a prefeitura recebeu 19 notificações de suspeita de febre maculosa neste ano, mas nove casos já foram descartados após realização de exame.

Somente a mulher de 58 anos morreu. Ela deu entrada no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi no último dia 4, com febre alta, dor de cabeça e dores no corpo, e foi a óbito no dia 8.