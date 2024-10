Americana tem previsão de 39°C nesta terça e dias de chuva até o fim de semana

O tempo deverá mudar por conta de uma frente fria, que virá pelo Oceano Atlântico - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A influência de uma massa de ar quente e seco deverá fazer com que as temperaturas cheguem até 39°C nesta terça-feira (8) em Americana, de acordo com previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).

No entanto, a tendência é que o forte calor seja precedido por chuvas, que poderão começar na noite desta quarta (9) e seguir até o fim de semana.

Segundo Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), essa massa de ar de quente está atuando em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas) e é intensificada pela ausência de nebulosidade.

O tempo deverá mudar por conta de uma frente fria, que virá pelo Oceano Atlântico e atingirá boa parte do Estado de São Paulo.

Há possibilidade de um acumulado expressivo até o fim de semana, embora esta seja uma previsão acima de 72h, ou seja, sujeita a alterações.

“Vai mudar o cenário. O ar seco vai virar um ar com mais vapor de água, desde a superfície até a atmosfera. Isso vai dar condições para formar as chuvas. Na virada de sábado para domingo, uma nova frente fria poderá passar e reforçar as instabilidades”, disse Bruno.

Com a mudança no cenário, as máximas deverão ficar entre 29°C e 31°C e as mínimas entre 17°C e 22°C, de quinta a domingo.

Confira a previsão para os próximos dias em Americana

DIA MÍNIMA MÁXIMA Terça-feira – 08/10 20°C 39°C Quarta-feira – 09/10 20°C 35°C Quinta-feira – 10/10 20°C 31°C Sexta-feira – 11/10 22°C 29°C Sábado – 12/10 22°C 30°C Domingo – 13/10 17°C 31°C Fonte: Cptec