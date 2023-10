Americana tem piscinas públicas ‘condenadas’ e nenhuma aberta à população

Apenas duas funcionam, mas são utilizadas por equipes esportivas; as outras seis estão deterioradas

Piscina do Zanaga encontra-se em estado de abandono - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Americana tem oito piscinas públicas, mas nenhuma aberta à população. Uma delas, localizada no bairro Nova Americana, é utilizada exclusivamente pela equipe de biribol do município. Outra, situada no Centro Cívico, é destinada à escolinha esportiva de natação e aos treinos da equipe de competição da cidade. As demais piscinas encontram-se “condenadas e deterioradas” – palavras usadas pela prefeitura – devido ao longo período sem uso.

Elas estão localizadas nos bairros Zanaga, Nova Americana, Jardim Ipiranga, Vila Jones, Jardim da Paz e Jardim São Pedro.

Durante a campanha eleitoral, o prefeito Chico Sardelli (PV) prometeu manter e reativar as piscinas públicas da cidade, mas até o momento essa promessa não foi cumprida. Pelo contrário. Uma das piscinas, que estava localizada na praça de esportes do São Vito, foi aterrada e transformada em uma quadra de areia.

De acordo com a administração municipal, a piscina do São Vito não tinha mais condições de ser utilizada, e, por isso, foi adaptada para um novo uso público, sendo a única que passou por essa alteração até o momento.

As demais piscinas, segundo o Executivo, estão condenadas devido à falta de manutenção ao longo de vários anos. Elas apresentam rejuntes ressecados, vazamentos e a falta de maquinários necessários para o funcionamento.

O LIBERAL visitou as piscinas na tarde da última quinta-feira. No bairro Nova Americana são duas, sendo a menor usada só pela equipe de biribol do município. Já a maior está desativada. O espaço está tomado por folhas e água suja parada. A mesma situação foi flagrada na casa de máquinas.

Jardim da Paz – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Jardim Ipiranga – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Vila Jones – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Zanaga – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A menor piscina do bairro Nova Americana, destinada à equipe de biribol – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A maior piscina do bairro Nova Americana, que está desativada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Jardim São Pedro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Centro Cívico – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No Zanaga, a piscina, bem como o vestiário e o entorno, está em estado de abandono. Os azulejos estão pichados, o concreto do entorno está parcialmente destruído e os vidros do vestiário estão quebrados.

As piscinas localizadas na Vila Jones, Jardim da Paz (Praça da Fraternidade) e Jardim São Pedro estão com a estrutura “aparentemente” em bom estado, apenas sujas pela falta de uso.

No Jardim Ipiranga, a piscina acumulava um pouco de água e tinha um trinco no meio. O LIBERAL apurou que o local será aterrado para dar lugar a uma quadra de areia.

Questionada sobre os planos para as piscinas públicas, a Secretaria de Esportes respondeu que está realizando estudos sobre a melhor forma de utilização desses espaços para a prática esportiva, com o objetivo de atender à população e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Americana.

A exemplo do São Vito, piscina do Jd. Ipiranga deve lugar a quadra de areia

A Prefeitura de Americana pretende aterrar a piscina pública localizada no Jardim Ipiranga e transformar o local em uma quadra de areia, para a prática, por exemplo, de beach tennis. O destino seria o mesmo da piscina da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito.

Em março deste ano, a administração inaugurou a revitalização do local. Na ocasião, a Secretaria de Esportes informou que a próxima obra ocorreria na praça esportiva do Zanaga ou do Jardim Ipiranga e seria realizada por meio de um recurso de R$ 300 mil intermediado pelo deputado federal Alexandre Leite (União Brasil).

O LIBERAL apurou que o projeto de revitalização do ginásio do Jardim Ipiranga já está pronto e deve ser anunciado em breve pela prefeitura.

A reforma inclui a substituição da piscina pública por uma quadra de areia, a pintura de todo ginásio, iluminação e construção de um campo de bocha. A previsão de investimento é de pouco mais de R$ 1 milhão.

A reportagem também apurou que a piscina pública do Zanaga deve ser subustituída, uma vez que a estrutura estaria condenada. O LIBERAL questionou a prefeitura sobre essas informações, mas a administração municipal disse que não se manifestaria mais sobre o assunto.