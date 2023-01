Americana tem o dia mais frio de janeiro desde 2016

Reportagem do LIBERAL esteve na região central de Americana e constatou que as camisetas de mangas curtas deram lugar aos agasalhos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A chegada do verão sempre traz expectativa para as pessoas que apreciam o calor e aproveitam a época para se bronzear ou entrar na piscina. Mas desta vez a estação mais quente do ano está surpreendendo pelo frio. Nesta sexta-feira (6), Americana registrou temperatura média de 19,8 °C, a menor do mês de janeiro desde 2016, de acordo com a estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

É importante ressaltar que o Centro iniciou a compilação de dados em novembro de 2015, ou seja, o recorde se refere à série histórica – mas pode ser maior que a constatada ontem. A estação fica na região do São Domingos, próximo ao Tiro de Guerra.

Até então, a menor média registrada era de 31 de janeiro de 2018 com 20 °C. Geralmente, o mês de janeiro costuma ter dias com temperaturas médias de 23 °C a 26 °C. Ainda nesta sexta, foi registrada a menor máxima com 22,3 °C e a segunda menor mínima com 17,3 °C.

A reportagem do LIBERAL esteve na região central de Americana e constatou que as camisetas de mangas curtas deram lugar aos agasalhos. Quem se arriscou sair de casa com roupas típicas do verão foi surpreendido pelo vento gelado que chegou a 24 km/h.

Os dias devem continuar com características que fogem do comum ao verão até segunda-feira (9). O Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) prevê máximas de 22 °C neste sábado e no domingo, e mínimas abaixo de 17 °C. Na segunda, a máxima já passa a ser de 24 °C e na terça de 28 °C, retomando as tardes quentes. Há previsão de chuva para todos os dias.

Previsão para os próximos dias

Domingo (8)

Mínima: 17 °C

Máxima: 22 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Segunda-feira (9)

Mínima: 18 °C

Máxima: 24 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Terça-feira (10)

Mínima: 18 °C

Máxima: 28 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Quarta-feira (11)

Mínima: 20 °C

Máxima: 27 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Fonte: Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).