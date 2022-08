Americana tem melhor saldo de empregos na região em julho

Americana foi a cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) com maior saldo de empregos em julho, quando foram criados 573 postos de trabalho com carteira assinada. O número é resultado das 3.755 contratações menos as 3.182 demissões promovidas no mês passado no município.

Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a criação dessas vagas se deve, principalmente à indústria, que gerou 341 empregos formais, e ao setor de serviços, responsável pela abertura de 80 vagas.

Na comparação com o mês anterior, quando o saldo positivo foi de 292, o crescimento na abertura de vagas formais em Americana foi de 96%. Já em relação a julho de 2021, o aumento foi bem discreto, apenas 4%. No mesmo período de 2021, haviam sido criados 550 empregos formais.

Para a economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski, o saldo positivo de Americana está relacionado com a geração de empregos no setor têxtil. Quanto aos demais municípios, apesar da vocação industrial, o desempenho das atividades não foi tão intenso. “Existe uma sazonalidade na geração de novos postos de trabalho, vamos aguardar os próximos meses para verificar a intensidade e a continuidade da geração de emprego nessas indústrias”, disse.

Para a Prefeitura de Americana, os resultados positivos são reflexo da política de desenvolvimento implantada no município com a criação do Comitê de Retomada Econômica e do Programa Futuro Certo, com ações de desburocratização para a instalação de empresas e oferta de cursos de capacitação aos trabalhadores.

Na análise da região, Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade com menor saldo de empregos, 27 no total, atrás de Nova Odessa (180), Hortolândia (355) e Sumaré (418). Somadas, as cinco cidades da RPT criaram 1.553 postos de trabalho, queda de 20,9% em comparação com julho do ano passado (1.965).