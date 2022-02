Americana tem mais sete mortes causadas pelo coronavírus

A Prefeitura de Americana informou mais sete mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (1º). As vítimas morreram entre os dias 23 e 30 de janeiro.

Ao todo, o vírus matou 30 moradores da cidade no mês passado, maior número mensal desde agosto de 2021, conforme levantamento feito pelo LIBERAL, com base em dados da prefeitura.

Dos sete óbitos relatados pela Vigilância Epidemiológica nesta terça, seis são de homens: um de 83 anos sem comorbidades informadas, um de 65 anos com hipertensão e diabetes, um de 83 com doença cardiovascular crônica, um de 67 também com doença cardiovascular crônica, um de 89 com hipertensão e diabetes e, por fim, um de 65 anos com diabetes.

A outra vítima é uma mulher de 93 anos sem comorbidades informadas. Todos estavam internados no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

Das 30 vítimas de janeiro, 21 eram homens. Ou seja, a cada uma vítima do sexo feminino, houve três do sexo masculino.

O município contabilizou 609 novos casos de Covid-19 nesta terça e, agora, soma 33.040 desde o início da pandemia, com um total de 888 mortes. As informações se referem aos dias 28 a 31 de janeiro, período em que houve instabilidades no sistema e-SUS.

Internações

Nesta terça, a ocupação de leitos para Covid-19 diminuiu em Americana. Na segunda, havia 82 internados. O número caiu para 78, sendo 27 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 51 em enfermaria.

No entanto, na enfermaria do HM, a ocupação segue em 150%, com 33 pessoas internadas num espaço com 22 leitos.