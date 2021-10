Americana tem mais de 21 mil que ainda não se vacinaram

14 out 2021 às 07:22 • Última atualização 14 out 2021 às 07:29

Americana tem mais de 21 mil pessoas que ainda não se vacinaram contra o novo coronavírus (Covid-19). Há também mais de 60 mil moradores que tomaram a primeira dose, mas não a segunda. Além disso, pelo menos 11 mil moradores já poderiam receber a terceira dose.

As informações são da prefeitura e foram divulgadas nesta quarta-feira a pedido do LIBERAL. A reportagem perguntou a quantidade de moradores que não tomaram a vacina, entre os maiores de 12 anos (público apto a receber o imunizante). De acordo com a administração municipal, são 21.397 que não se imunizaram (10% da população).

Vacinômetro da prefeitura aponta para 91,36% da população vacinável com ao menos uma dose – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A campanha contra o Covid-19 teve início em janeiro no município. Os primeiros a serem imunizados foram os idosos e profissionais de saúde. Recentemente a reportagem apurou junto ao Executivo que, em ambos os grupos e também entre os profissionais de educação, mais de 90% das categorias já foram imunizadas com as duas doses.

Já as pessoas que tomaram a primeira dose mas ainda não completaram o esquema vacinal são, segundo a prefeitura, 63.262. Neste caso, estão inclusos moradores que ainda não terminaram a vacinação por conta do intervalo entre as doses.

Por fim, há ainda mais cerca de 11 mil moradores que já estão em condições de receber a terceira dose. “São cerca de 6 mil idosos e 5 mil profissionais de saúde”, detalha a prefeitura.

A terceira dose começou a ser aplicada em setembro para idosos e profissionais de saúde que já completaram a vacinação há pelo menos seis meses.

A também chamada de dose de reforço é destinada para os imunossuprimidos maiores de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Entretanto, a prefeitura não tem dados específicos do grupo, por ele ser inserido no sistema junto ao geral de comorbidades.

Adolescentes sem vacina

Sem vacina para o grupo há uma semana, Americana tem 9.128 adolescentes esperando a primeira dose contra Covid-19, 43% do total. Segundo a prefeitura já foram imunizados 11.928 moradores de 12 a 17 anos na cidade, o equivalente a 57% do grupo.

Conforme noticiado pelo LIBERAL na última semana, desde 7 de outubro Americana não tem mais o imunizante para adolescentes. As últimas doses foram aplicadas em 6 de outubro. A prefeitura enviou ofício ao Governo do Estado de São Paulo pedindo mais unidades.

Nesta quarta a Vigilância Epidemiológica solicitou 9.100 doses para adolescentes e mais 4 mil para adultos.

Questionada, a Secretaria de Saúde do Estado respondeu que Americana recebeu 100% das doses destinadas para adolescentes, com base nas estatísticas populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). “O município recebeu mais 29,3 mil doses para este público”.

Ainda segundo a pasta estadual, dados reportados pelo município na plataforma VaciVida mostram “saldo” de 8,1 mil doses a serem aplicadas: foram recebidas 357,7 mil e aplicadas 349,6 mil.

O vacinômetro da Prefeitura de Americana, atualizado pela última vez em 8 de outubro, aponta para 91,36% da população vacinável com ao menos uma dose e 74,02% com a imunização completa. A prefeitura aplicou, até então, 346.810 doses. Os números levam em conta estimativa de população de 206.444 mil habitantes (acima de 12 anos).