Americana tem mais 100 vagas de emprego por meio do Bolsa Trabalho

Americana foi contemplada com mais 100 vagas de emprego por meio do Bolsa Trabalho, programa do governo estadual. Interessados podem se inscrever até o próximo dia 17, no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Os selecionados prestarão serviços em órgãos públicos e receberão bolsa-auxílio de R$ 450, mais R$ 90 de cesta básica, para uma jornada de quatro horas por dia, cinco dias por semana. O contrato tem duração de cinco meses.

“O Bolsa Trabalho é uma ótima oportunidade para quem está em situação de vulnerabilidade de conquistar uma renda e, ao mesmo tempo em que trabalha, realizar um curso de capacitação”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, estar desempregados, morar no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos e ter renda familiar per capita menor do que meio salário-mínimo.

Simultaneamente ao trabalho, o beneficiado participa de cursos de capacitação profissional por meio da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), para funções como auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos, além de secretariado e recepção.

As inscrições são gratuitas. É necessária a apresentação de RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.