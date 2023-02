Americana tem maior quantidade de casamentos homoafetivos desde 2018

O casal João Paulo e Gabriel, que oficializou casamento em 2022 - Foto: Arquivo pessoal

O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2022, em Americana, foi o maior dos últimos cinco anos. Ao todo, o município contabilizou 23 matrimônios e superou os 21 de 2019. As informações da série histórica, que começa em 2018, são do Cartório de Registro Civil da cidade.

A estatística aponta para a continuidade da tendência de crescimento de casamentos homoafetivos no município, com exceção dos anos de agravamento da pandemia da Covid-19.

Em 2018, foram 18 matrimônios. Já 2020, com 16, e 2021, com nove, foram os anos com menos celebrações, influenciados pelo coronavírus. Esta diminuição também foi verificada nos casamentos entre pessoas de sexos diferentes.

O casamento homoafetivo é considerado uma vitória recente da comunidade LGBTQIA+. Em 2011, o STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu por unanimidade a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar.

A decisão foi complementada em 2013, pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que determinou que tabeliães e juízes são proibidos de se recusar a registrar o casamento civil e a conversão de união estável em civil entre homossexuais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O técnico em prótese dentária João Paulo Andrade Volpi, de 29 anos, se casou em outubro do ano passado com o analista de sistemas Gabriel Portela Ferreira, de 28, em Americana. Segundo João Paulo, o processo foi “tranquilo e bem rápido”.

“Teve a mesma burocracia que os casamentos heteronormativos. Em uma semana entregamos os documentos, na outra comparecemos e em 5 minutos estávamos casados”, contou ao LIBERAL.

Apesar de ser considerado um avanço, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda é um tabu na sociedade e tem enfrentado cada vez mais preconceito. Segundo pesquisa do PoderData, publicada em 2022, 45% dos brasileiros são favoráveis ao casamento igualitário, enquanto 39% são contrários. Em relação ao levantamento realizado em 2021 pela mesma instituição, houve um aumento na rejeição: 51% se diziam favoráveis e 33%, contrários.

“Ter um casamento homoafetivo legalizado e reconhecido nos dá força e notoriedade na sociedade. É como se estivéssemos com uma armadura a mais contra o preconceito que pode vir a acontecer. Nós tentamos encorajar a nossa comunidade a seguir esse caminho, para que assim nossos relacionamentos ocupem lugares iguais e sejam tratados com a naturalidade, como todo casamento deve ser”, disse João Paulo, que ainda se emociona ao falar da representatividade do matrimônio.

“É celebrativo, representativo e igualitário. Crescemos nos emocionando com casamentos tradicionais em nossa família, e hoje vemos nossa família se emocionar com o nosso. Temos hoje depoimentos de pertencentes da nossa comunidade nos relatando que nosso casamento serve de inspiração para eles”, completou.

A reportagem do LIBERAL buscou os dados das outras cidades da RPT. Nova Odessa disse não possuir esse levantamento e Sumaré tem contabilizado apenas os oito casamentos homoafetivos do ano passado. Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia não atenderam a solicitação.