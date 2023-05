Americana tem local para pacientes após alta de hospitais psiquiátricos

Serviço, que integra a rede de saúde mental do município, foi anunciado em agosto do ano passado

Novo espaço já recebeu a primeira paciente nesta semana - Foto: Amauri de Souza

Americana passou a contar nesta semana com um residência terapêutica para atender pessoas portadoras de transtornos mentais graves. O serviço, que integra a rede de saúde mental do município, foi anunciado em agosto do ano passado.

Localizada na Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo, a residência tem quatro quartos, dois banheiros, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço, além de um quintal amplo, que deverá ser utilizado para atividades diversas, como a prática de atividade física, por exemplo. No local poderão permanecer até dez pessoas, de ambos os sexos.

De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental, as residências terapêuticas são uma alternativa de moradia para pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos, devendo ser desinstitucionalizadas e reinseridas ao convívio social.

A primeira paciente a ocupar a casa é uma mulher de Itupeva (SP), encaminhada pelo DRS-7 (Departamento Regional de Saúde) de Campinas. Ela foi acolhida na última segunda-feira pela equipe multidisciplinar da ONG (Organização Não Governamental) Associação Vinde à Luz.

“Na semana em que se comemora a Luta Antimanicomial [data celebrada em 18 de maio] iniciamos um serviço para atender pessoas que saem do tratamento mental, porém não dispõem de nenhum ente familiar que as acolham. Nessa perspectiva, a Secretaria de Saúde amplia as opções de serviços na área da saúde mental, com mais oferta de acesso, com mais acolhimento e humanização”, comenta Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde do município.