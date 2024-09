Americana tem julho com maior número de vítimas de homicídio desde 2001

Especialista em segurança afirma que casos podem estar relacionados com o tráfico de drogas e disputas de território do crime organizado

Americana bateu o recorde de vítimas de homicídios em julho deste ano, na comparação com o mesmo período desde o início da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), em 2001. Foram quatro pessoas mortas.

No Parque São Jerônimo, por exemplo, dois homens foram executados a tiros na noite do dia 12, segundo a Polícia Civil em um possível acerto de contas do tráfico de drogas. Os assassinos ainda não foram localizados.

Uma das vítimas, Leonardo Maciel Barbosa, 26, foi atingida com 12 tiros na cabeça, abdômen e braços, em uma casa de fundos na Rua Carlos Vassalo.

A outra, Júlio César Fernandes da Silva, 38, que estava em uma bicicleta na frente do imóvel, também foi baleada e morreu.

Dois dias antes, Jaílson da Silva, 32, foi morto a tiros dentro de um Chevrolet Astra, na Rua Antonio Foffa, perto da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, na região do São Vito, quando dois criminosos teriam se aproximado e feito os disparos. Eles também não foram identificados pela polícia.

Na mesma semana, o corpo de Raquel da Silva Cruz, 39, foi encontrado em uma casa abandonada na Rua dos Cedros, no Jardim São Paulo.

O laudo necroscópico comprovou que ela foi morta após levar socos no abdômen, que causaram a ruptura de órgãos internos.

O ex-companheiro Alexandre Cassiano Amorim, 28, foi preso um mês depois pela Polícia Civil, em uma casa de acolhimento em Hortolândia.

Análise

O especialista em segurança e coronel reformado, Ronaldo Pontes Furtado explica que vários fatores podem ter influenciado o aumento dos homicídios no município.

“Cada caso estudado tem levado a uma hipótese diferente, mas, salta nos índices o aumento de homicídios entre relacionamentos interpessoais, conhecidos entre si e disputas de território de tráfico.”

O coronel destaca ainda que aumentou consideravelmente a posse de armas ilegais, na contramão das medidas de restrições as vendas de armas.

“Outro fator, às agressões às mulheres, a violência doméstica, hoje soma 26% dos crimes violentos praticados contra pessoa”, completa Furtado.