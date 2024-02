Americana tem janeiro mais seco desde 2016

De acordo com dados do Ciiagro, foram registrados 189,9 mm de chuva no mês passado, quantidade menor que os 224,2 mm de 2017

A cidade de Americana teve neste ano o mês de janeiro mais seco desde 2016, quando o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) iniciou as medições das chuvas. Segundo a base de dados do centro, foram registrados 189,9 mm de precipitação acumulados no mês passado, quantidade menor que os 224,2 mm de 2017.

A informação vai ao encontro de um levantamento do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, que apontou o início deste ano na região de Campinas com um volume de 233,9 mm de chuva, menor do que a média entre todos os anos desde 1991, que é de 277,6 mm. Também foi registrada uma média de temperaturas máximas de 31,3°C, maior que a média histórica, de 30,2°C.

Calor marcou o mês de janeiro em Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

De acordo com o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri, essa anomalia pode ser explicada por meio da Oscilação de Madden-Julian, um mecanismo que calcula o quanto uma determinada localidade está suscetível a ter variações no tempo, especialmente nas precipitações.

O cálculo é feito por meio de fases que vão de 1 a 8, sendo que nas regiões tropicais geralmente o 1 representa poucas chuvas e 8 mais precipitações. Durante todo o mês de janeiro de 2024, os municípios da região, inclusive Americana, ficaram nas fases 3, 4 e 5, que indicam um volume menor de chuva.

Bruno ainda citou o exemplo de Americana em 2021 para mostrar a influência desta oscilação. Em janeiro daquele ano, a cidade chegou a 385 mm, a maior quantidade desde 2016. Porém, outros municípios da região de Campinas registraram quantidades baixas naquele período.

O meteorologista também lembrou da influência do fenômeno El Niño, que leva a uma atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio. Entretanto, Bruno atentou que na nossa região o impacto do fenômeno se dá muito mais nas temperaturas do que nas chuvas.

A menor quantidade de precipitação também foi observada pelo coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta. Isso levou a um número mais baixo de ocorrências.

“Quando chove 40 mm, 50 mm em um dia, com certeza haverá ruas em Americana que vão ficar alagadas. Mas se chove menos do que isso, não temos tantos problemas”, disse.

Para fevereiro, Bruno afirmou que a região deverá entrar nas fases 7 e 8 da Madden-Julian, com maior favorecimento de precipitações. A projeção indica chuvas de grande volume entre os dias 10 e 20.