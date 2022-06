Americana tem inscrições abertas para curso gratuito de libras

Americana está com inscrições abertas para curso básico de capacitação em libras. As aulas são ofertadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e são gratuitas.

A capacitação acontece no modelo EAD (Ensino a Distância) e está previsto para iniciar dia 5 de julho e seguir até o dia 4 de agosto, para 70 alunos. As aulas acontecem de terça e quinta-feira, das 19h às 22h.

Ao todo são 40h de curso, que são divididas em 30 horas de aulas on-lines ao vivo pelo aplicativo Zoom, e os restante são atividades assíncronas, que são aulas gravadas pelo professor.

Os interessados devem se inscrever por um formulário disponibilizado pela administração https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-americana/