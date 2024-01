Americana tem Ferrari com IPVA de R$ 111 mil, o mais caro de 2024 na cidade

O custo de possuir um carro vai além do valor desembolsado na concessionária. Além do seguro, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo) pode representar uma parcela significativa nas despesas relacionadas a veículos.

Em Americana, a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento revelou que, em 2024, o IPVA mais alto recai sobre uma Ferrari Porto Fino, modelo 2019, avaliada em R$ 2,7 milhões, gerando um imposto de R$ 111 mil.

Ferrari Porto Fino: IPVA mais caro de Americana é deste modelo – Foto: Ferrari / Divulgação

O montante destinado ao IPVA da Ferrari poderia comprar um Fiat Cronos Drive, com preço a partir de R$ 90.990, e ainda sobraria para uma Honda CG 160 Titan, avaliada em R$ 19.060, ambos do ano 2023.

Segundo informações da Fazenda, o valor do IPVA é determinado por meio de uma pesquisa realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em setembro do ano anterior ao exercício fiscal. A pesquisa abrange mais de 12 mil modelos de veículos, utilizando o valor de mercado captado naquele mês como base para aplicar a alíquota de 4% do tributo.

Embora a média geral anuncie uma redução de 4,1% no imposto 2024, a Fazenda ressalta que alguns modelos podem apresentar valorização, o que influencia no cálculo do IPVA. Esse aumento no preço é causado por fatores como a escassez de peças ou a origem importada, por exemplo.

Sem o IPVA, o proprietário não consegue realizar o licenciamento do carro, que é necessário para manter o modelo em circulação sem complicações e também para realizar a transferência em uma futura venda.

O calendário de pagamento do tributo começou na última quinta-feira, com a opção à vista para aqueles que preferem quitar o imposto de uma vez, beneficiando-se de um desconto de 3%.

Para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes, o pagamento poderá ser realizado de janeiro a maio. Carros com 20 anos de fabricação ou mais e pessoas com deficiência estão isentos do tributo.