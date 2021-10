Americana tem falta de vacinas contra a raiva

21 out 2021 às 07:50

Americana está com falta de vacinas contra raiva para animais domésticos, como cães e gatos. Segundo a prefeitura, o Governo do Estado enviou 1,4 mil doses a menos neste ano.

Há no estoque 100 vacinas reservadas para animais que tiveram contato com morcegos que podem transmitir a doença. O resto de frascos abertos tem sido utilizado para os tutores que estão na fila pelo imunizante.

No ano passado foram enviadas 1,7 mil vacinas antirrábicas para Americana. Neste ano foram 310. Conforme denunciado pela vereadora Professora Juliana (PT), moradores relataram a demora para conseguir o imunizante no CCZ (Centro de Controle e Zoonoses). Há casos de tutores há dois meses na fila no município.

A parlamentar foi até o CCZ na última terça-feira e conversou com a veterinária responsável, Aneli Conceição, que revelou a situação.

“Cada frasco tem 10 doses, o CCZ abre o frasco quando há algum caso de contato com morcego e aplica as doses remanescentes em animais na fila. É a única alternativa, mas é uma situação complicada”, cobra a vereadora.

Juliana protocolou na câmara uma moção de apelo ao governo estadual pedindo a regularização do envio da vacina.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura confirmou que o envio de vacinas começou a ser reduzido desde julho de 2019. A administração informou o Estado sobre a demanda reprimida, solicitando o envio de mais doses, e recebeu como resposta que a situação seria analisada. O Executivo ressalta o risco maior na transmissão do vírus.

Questionado, o Estado afirma em nota que a prefeitura recebeu as orientações para a vacinação contra a raiva e retirou 100 doses neste mês e, até o momento, não solicitou novas doses.