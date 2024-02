Americana tem estado de alerta para mosquito da dengue

A região do Pós-Anhanguera, com bairros como Zanaga, Praia Azul e Praia dos Namorados, apresentou o índice mais preocupante

A Vigilância em Saúde Ambiental de Americana divulgou nesta semana que o Índice Breteau, que mede a infestação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, está avaliado em 1,1 na primeira quinzena do mês. Por conta do resultado, o município tem estado de alerta para possível aumento de casos da doença.

O Índice Breteau é calculado a partir da ADL (Análise de Densidade Larvária), que considera a quantidade de larvas encontradas em casas visitadas. O resultado é considerado satisfatório quando está abaixo de 1. Entre 1 e 4, é determinado o estado de alerta. Por fim, acima de 4, há risco de surto de dengue.

Para a realização da pesquisa, agentes da Vigilância em Saúde Ambiental visitam as casas das pessoas e analisam se há larvas de mosquito em possíveis criadouros. As larvas são retiradas e levadas para uma análise, que detectará se é portadora do vírus da dengue.

No caso de Americana, a cidade foi divida em cinco setores, para que fosse feito um mapeamento dos bairros que demandam mais atenção. A região do Pós-Anhanguera, que tem os bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Praia Azul, Vale das Nogueiras e Praia dos Namorados, entre outros, apresentou o índice mais preocupante, de 1,92. Todos os outros setores tiveram resultados satisfatórios.

“A gente sempre está em alerta para o mosquito da dengue, principalmente para combater criadouros. O Pós-Anhanguera é uma preocupação, mas temos atuado para acabar com os criadouros em todas as regiões. Os agentes visitam as residências, estão sempre uniformizados”, destacou Antonio Jorge da Silva Gomes, coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental de Americana.

Ainda segundo o coordenador, a nebulização de áreas só será feita quando o cenário for de emergência, já que é preciso considerar as consequências do veneno tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. “Isso deixa resíduos, faz mal inclusive para algumas pessoas que fazem tratamentos com medicamentos”, explicou.

Americana também não contará neste momento com a vacina contra a dengue, novo método de prevenção. O município ficou fora da lista de cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde para receberem o imunizante.

Até a última terça (30), a cidade registrou 21 casos positivos para dengue noe ano. A quantidade é considerada baixa, já que durante todo o ano de 2023 foram 568 confirmados — média de 47 por mês. Ainda no ano passado, os bairros Jaguari, São Manoel, Cidade Jardim, Morada do Sol e Nova Carioba foram os que registraram os maiores números de casos.