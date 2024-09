Americana tem dia mais quente do ano, com 40°C; veja como fica o tempo no fim de semana

A estação meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) em Americana, instalada dentro do TG (Tiro de Guerra), na Vila Louricilda, registrou no fim da tarde desta quinta-feira (26) a temperatura mais alta do ano: 40°C. Até então, o dia mais quente era 18 de janeiro, quando os termômetros marcaram 39ºC.

O recorde de 2024 se dá na primeira semana da primavera, que trouxe dias de calorão para a região. Desde segunda-feira (23), Americana tem tido máximas de 35ºC ou mais. A terça (24) e a quarta (25), quando as máximas chegaram a 38°C, se tornaram o terceiro e quarto dias com as maiores temperaturas do ano, segundo os registros do Ciiagro.

Nesta sexta-feira (27), porém, a aproximação de uma frente fria amenizou o calor. A região de Campinas amanheceu com céu nublado e temperatura na casa dos 21°C, com expectativa de pancadas de chuva durante a tarde. A máxima prevista para esta sexta é de 33°C. As previsões são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Já neste sábado, a região deve ter predomínio de sol, com períodos de céu parcialmente nublado, e temperaturas entre 17 e 30°C. Os ventos sopram com intensidade moderada durante o dia, com rajadas ocasionais, segundo o órgão da Unicamp. A tendência para o domingo é de tempo firme e predomínio de sol. As temperaturas ficam entre 17 e 33°C, prevê o centro.

Temperaturas prejudiciais à saúde

Especialistas apontam que quando a temperatura do ar supera a temperatura do corpo humano, em média, de 36,5°C, o calor passa a ser perigoso para a saúde. No ano passado, Americana atingiu ou ultrapassou a marca em 21 dias, todos entre setembro e dezembro.

A Avenida Brasil, em Americana, sob sol escaldante – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os dados foram levantados pelo LIBERAL junto ao Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que mantém uma estação de monitoramento na cidade.

O levantamento também revela que o município ainda teve seis dias com temperaturas acima de 40°C em 2023, um recorde desde o início da série histórica da instituição, em 2015.

Veja os sinais de alerta e como agir quando as temperaturas estiverem muito altas

Irritação da pele

Aparência de pontos brancos na pele devido à irritação causada pelo calor. Recomenda-se permanecer em locais frescos, manter a pele seca e, se necessário, utilizar talco de bebê para acalmar a irritação.

Queimaduras

Pele dolorida, envelhecida e avermelhada. Evite áreas sem sombra, aplique loções umectantes e evite o rompimento de bolhas, se presentes.

Pré-esgotamento do calor

Suor abundante durante exercícios intensos, dor ou espasmos musculares. Neste caso, suspenda imediatamente a atividade física, procure um local fresco, tome água (evite bebidas esportivas) e aguarde o desaparecimento dos sintomas. Busque ajuda médica se os sintomas persistirem.

Esgotamento por calor

Sudorese abundante, pele fria, pálida, úmida e pegajosa, pulso rápido, náuseas, vômitos, calafrios, espasmos musculares, cansaço, debilidade e dor de cabeça. Procure um local fresco, afrouxe as roupas, umedeça o corpo com panos molhados e beba água. Busque ajuda médica se os sintomas persistirem.

Insolação ou acidente vascular pelo calor

Altas temperaturas corporais (acima de 38,5°C), pele muito quente, rígida e avermelhada, pulso acelerado e forte, dor de cabeça, náuseas, vômitos, confusão mental e possível desmaio. Acione o serviço de emergência (192 ou 193), tente reduzir a temperatura corporal com panos frescos e, se possível, beba muita água.

Fonte: Sérgio Timerman, diretor do Centro de Parada Cardíaca e Ciência da Ressuscitação do InCor