Americana tem dia mais frio dos últimos 10 meses

Com a temperatura mínima de 11,2°C, registrada na manhã desta quarta-feira (29), Americana teve o dia mais frio dos últimos 10 meses. A medição foi realizada pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que possui uma estação meteorológica dentro do TG (Tiro de Guerra), na Vila Louricilda.

Ainda segundo dados do centro, essa foi a menor temperatura verificada no município neste ano e também recorde desde 17 de julho de 2023, quando a mínima foi de 9°C.

Conforme o LIBERAL noticiou na semana passada, a chegada de uma frente fria no último dia 18 diminuiria as temperaturas em Americana e região.

Além da entrada da massa de ar polar, que por si só já é responsável pela queda, eram esperadas nebulosidade e a formação de um ciclone extratropical – que se confirmaram entre domingo (26) e segunda (27).

O recorde também é explicado pelas seguidas ondas de calor nos últimos meses, que tiveram influência do fenômeno “El Niño”, caracterizado pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador.

Isso colaborou para um aumento nas temperaturas, ou seja, fez com que as mínimas ficassem distantes da registrada nesta quarta.

Previsões

De acordo com Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a expectativa é de que as mínimas continuem entre 10°C e 12°C até a manhã de sábado (1º). Já as máximas deverão subir gradativamente.

“Isso porque a massa de ar frio vai se afastando do continente e entrando no Oceano Atlântico, então a sua influência vai perdendo força aqui na região. Além disso, vai começar a chegar um ar um pouco mais quente, vindo do norte [do Brasil]”, explicou Bruno.

A previsão é de que na semana que vem as temperaturas estabilizem nos 15°C nas mínimas, o que é acima da média para o mês de junho, e as máximas fiquem entre 27°C e 28°C. Não há expectativa de mudança expressiva no tempo até a primeira quinzena de junho.