Americana tem dia de verão com cara de outono nesta sexta-feira

O verão chegou a sua terceira semana com cara de outuno. Até o fim da tarde desta sexta-feira (6), a temperatura média em Americana era de 19,8 graus, de acordo com a estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Se essa média se confirmar ao final do dia, será o dia mais frio do mês de janeiro desde 2016, quando o Centro iniciou a compilação de dados.

A reportagem do LIBERAL esteve na região central de Americana e constatou que as camisetas de mangas curtas deram lugar aos agasalhos. Quem se arriscou sair de casa com roupas típicas do verão foi surpreendido pelo vento gelado que chegou a 24 km/h.

Reportagem do LIBERAL esteve na região central de Americana e constatou que as camisetas de mangas curtas deram lugar aos agasalhos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Em matéria publicada nesta segunda-feira (2), o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) já tinha antecipado ao LIBERAL a queda de temperatura. Uma frente fria, vinda do Oceano Atlântico, colaborou para a formação de um “canal de umidade” sobre estado de São Paulo – o que trouxe o frio e as chuvas.

As precipitações, porém, estão abaixo do projetado pelo alerta da Defesa Civil na última segunda. Segundo o Ciiagro, choveu 104 milímetros em Americana, sendo que eram esperados 120 mm. As tempestades de curta duração trouxeram alívio para as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) que estavam sofrendo com as consequências das tempestades.

Os dias devem continuar com características semelhantes ao outono até segunda-feira (9). O Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) prevê máximas de 22 °C no sábado e domingo, e mínimas abaixo de 17 °C. Na segunda, a máxima já passa a ser de 24 °C e na terça de 28 °C, retomando as tardes quentes que são comuns no verão. Há previsão de chuva para todos os dias.

Previsão para os próximos dias

Sábado (7)

Mínima: 16 °C

Máxima: 22 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Domingo (8)

Mínima: 17 °C

Máxima: 22 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Segunda-feira (9)

Mínima: 18 °C

Máxima: 24 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Terça-feira (10)

Mínima: 18 °C

Máxima: 28 °C

Probabilidade de chuva: 90%

Fonte: Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).