Americana tem desaceleração na criação de empregos em abril

Foram abertos 207 postos de trabalho no período, volume bem abaixo dos três primeiros meses do ano; três principais setores apresentaram resultado positivo

O mercado de trabalho em Americana abriu 207 vagas em abril, segundo dados divulgados esta semana pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Apesar de positivo, o saldo representa uma desaceleração na geração de empregos em relação aos meses anteriores. Haviam sido abertos 834 postos em março, 1.287 em fevereiro e outros 1.808 em janeiro.

Presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster avaliou que os primeiros meses do ano tiveram crescimento maior dos empregos em função da baixa da curva de contratações do final de 2020, e também pela expectativa positiva dos empresários para este ano.

“Porém, com a chegada da segunda onda do coronavírus e o aumento das medidas restritivas, muitas empresas precisaram rever seu planejamento para 2021, impactando diretamente na geração de emprego”, analisou o empresário.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na soma das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), foram criadas 1.005 vagas de trabalho em abril. O número também é menor do que o registrado em março (1.333 postos), fevereiro (3.734) e janeiro (1.808).

Os três principais setores tiveram resultado positivo em abril na região. O segmento de serviços abriu 471 postos, seguido pela indústria, com 200 empregos, e o comércio, com 174.

Conjuntural

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski analisou que o saldo positivo de empregos em abril está ligado a contratações na indústria, que está recompondo postos que haviam sido fechados. Isso ocorre para atender as demandas base da economia ou que surgem por meio do comércio exterior.

Os serviços também tiveram importância, e a economista apontou as áreas de saúde e informática – essa última ligada ao desenvolvimento de tecnologias para trabalho à distância e aplicativos para entrega.

“Mas a economia como um todo está padecendo de uma falta de demanda.

Ainda que a indústria esteja se reorganizando um pouquinho, está colocando muitas atividades em situação de dificuldade, porque os dados estão vindo juntos de aumento desemprego, da informalidade, e uma redução grande na massa de remuneração. Isso implica em uma reconfiguração da demanda”, analisa.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Ela destacou que houve forte adesão de empresas à flexibilização de contratos após a nova Medida Provisória que autorizou a redução de jornadas, um forte indício da fragilidade econômica e que terá como reflexo queda na demanda.

“O cenário ainda é de muita incerteza. Acho que o emprego formal não vai sentir tanto pela Medida Provisória, de alguma forma o emprego vai ser mantido na estrutura, mas com impacto na renda, e a economia vai se fragilizando ainda mais”, alertou.