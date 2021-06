Americana tem cerca de 30 mil pessoas para serem vacinadas contra Covid em nova etapa

Cidade começou a vacinar público acima de 50 anos mediante agendamento no site da prefeitura; Unisal vira ponto de vacinação

Em nova etapa da campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), Americana tem aproximadamente 30 mil pessoas para serem imunizadas na faixa dos 50 anos, segundo a prefeitura.

O público mais numeroso previsto – a partir dos 50 anos, que começa a ser vacinado nesta quarta-feira (16) – tornou a demanda maior e fez com que o Executivo firmasse e anunciasse parceria para um novo ponto de vacinação a partir desta quarta. Trata-se do campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), na Avenida Cillos, Parque Universitário.

O Unisal surge como mais uma opção para o morador na hora de agendar. A imunização também ocorre em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Para ser imunizado, é necessário fazer agendamento no site da prefeitura. Na manhã desta quarta-feira (16), não havia mais vagas para agendamento para vacinação de adultos acima de 50 anos.

Moradores de 59 anos já começaram a ser imunizados no ultimo sábado, assim como pessoas de 55 a 58 anos na segunda, dois dias antes do previsto no calendário estadual.

O agendamento ainda está disponível para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e profissionais da educação (todos acima de 18 anos), profissionais de saúde e para quem ainda não tomou a segunda dose.

A prefeitura destaca que diante do novo público, “a demanda é muito maior do que as vagas disponibilizadas em apenas um dia, portanto, a população que não conseguir agendamento no primeiro momento deve continuar acessando a página indicada sempre a partir das 14h”.

Americana vive colapso na saúde, com o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi superlotado na ala de coronavírus. Funcionários relataram exaustão com a alta das internações. O município ultrapassou as 600 mortes causadas pela doença nesta segunda.

O prefeito Chico Sardelli (PV) estuda a possibilidade, com a chegada de mais vacinas, de imunizar até 3 mil pessoas por dia, visando acelerar a campanha.

Em alguns momentos da campanha, Americana disponibilizou pontos de drive-thru, no portal de entrada e na UBS Cillos. No momento, a vacinação desta categoria está desativada. A reportagem questionou a prefeitura sobre o drive-thru e também a quantidade de vacinas que o município tem para atender os cerca de 30 mil que estão nos novos grupos prioritários, mas não obteve resposta.