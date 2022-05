Americana tem cerca de 100 pessoas em situação de rua, diz secretária

Secretária concedeu entrevista no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580) - Foto: Divulgação

Americana tem cerca de 100 pessoas em situação de rua atualmente, conforme a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, informou nesta segunda-feira. Ela disse, porém, que esse número pode oscilar.

“Oscila porque é uma população volante. Ao mesmo tempo que estão aqui, eles mudam de cidade facilmente”, afirmou Juliani durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Segundo ela, o município dispõe de um abrigo para essa população. O local atende, hoje, “mais ou menos” 35 pessoas, das quais 17 se inseriram no mercado de trabalho com a ajuda da administração, de acordo com a secretária. “A gente consegue transformar realidades”, declarou.

Até o inverno, a cidade também deverá contar com uma casa de passagem onde andarilhos poderão jantar e passar a noite. O espaço será mantido de forma voluntária por uma entidade, por meio de uma parceria com o Executivo, apontou Juliani. “Estão em andamento com as obras”, comentou.