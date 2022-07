Americana tem campanha de vacinação antirrábica neste domingo

O portal de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte, recebe neste domingo (24) uma campanha de vacinação contra a raiva, das 9h às 12h. Serão disponibilizadas 100 doses da vacina antirrábica para aplicação em cães e gatos.

A vacinação acontece durante evento de adoção da ONG Adoção CCZ – Foto: Adoção CCZ / Reprodução

A ação acontece na feira de adoção da ONG Adoção CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que solicitou a vacinação no evento para a Prefeitura de Americana. As doses de vacinas são do CCZ.

A vacinação contra raiva também acontece na sede do CCZ, na Av. Heitor Siqueira, no Jardim da Mata, que deve ser previamente agendada pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco