Americana tem ano com maior número de vítimas de homicídio desde 2017

Em 2024, Americana registrou o maior número de vítimas de homicídio desde 2017. Segundo dados da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo), dez pessoas foram assassinadas até agosto. Porém, conforme apuração do LIBERAL, outras duas foram mortas em setembro e mais uma em outubro, totalizando 13 casos.

O número supera 2018 (dez), 2019 (oito), 2020 (dez), 2021 (oito), 2022 (12) e 2023 (11). Em 2017, foram 16 vítimas.

O caso mais recente em 2024 ocorreu na última sexta (11), quando um homem identificado como Odinete Firmo de Brito, de 50 anos, foi morto a tiros no Jardim Alvorada. Ele foi baleado quatro vezes.

Odinete chegou a ser levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

O principal suspeito do crime é seu enteado, de 18 anos, que foi localizado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na casa de um amigo no mesmo bairro, no dia seguinte ao assassinato.

Como não estava mais no período permitido por lei para prisão em flagrante, ele foi liberado, mas sua participação no assassinato será apurada por meio de inquérito policial.

O especialista em segurança e coronel reformado da PM (Polícia Militar), Ronaldo Pontes Furtado explica que as consequências da violência são as mais diversas e não podem ser consideradas como “privilégio” de uma única cidade.

“A grande mola propulsora continuam sendo as políticas ineficazes de combate às drogas, inexistência de um controle efetivo de entradas clandestinas de armas no País, o acesso a essas armas, o incentivo à reincidência criminal frente à sentenças brandas ao cometimento de crimes, inclusive os hediondos, e as reduções de penas e saidinhas temporárias”, opinou.

Resposta

A SSP informou em nota que o combate aos crimes contra a vida é uma das prioridades da pasta, que em 2023 alcançou o menor número de homicídios dolosos da série histórica, iniciada em 2001.

Na região do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior) de Piracicaba, que engloba 52 municípios, incluindo Americana, a redução foi de 10,7%, passando de 149 casos nos oito primeiros meses de 2023 para 133 no mesmo período deste ano.

Em Americana, 162 armas de fogo foram apreendidas (aumento de 170%), além de 880 presos (crescimento de 11,1%).

Ainda segundo a secretaria, por meio do Sistema SP Vida a pasta monitora os crimes contra a vida ocorridos no Estado, com o objetivo de facilitar a implementação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas.