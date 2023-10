Americana tem agosto com maior número de acidentes de trânsito

Quantidade registrada no mês passado é a mais alta na comparação com o mesmo período de anos anteriores

Americana teve, neste ano, o mês de agosto com maior número de acidentes de trânsito desde o início da série histórica do Infosiga, que começou a contabilizar esse tipo de ocorrência sem mortes em 2019. Foram 123 acidentes ao longo do mês, sendo dois deles com óbitos.

Se somada todas as ocorrências desta natureza registradas em agosto nas cidades da região – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia – o número chega a 340, empatando com agosto do ano passado, sendo sete delas com mortes.

Local onde idosa morreu atropelada, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Americana, sozinha, responde por 36% do total dos acidentes contabilizados em agosto deste ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o ex-secretário de Trânsito do município, o engenheiro civil João Batista Biagioni, cerca de 90% dos acidentes acontecem por desrespeito a sinalização e imprudência.

“Esses acidentes, na maioria, são provocados por uso de celular ao volante e ingestão de álcool ou drogas. E tendem a aumentar motivados pela realização de mais eventos, comemorações com bebidas alcóolicas. São fatores que devem ser levados em conta quando analisados o porquê do aumento”, comenta.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo Biagioni, a educação no trânsito sempre será a melhor alternativa para reduzir os acidentes. “Conscientização é a melhor arma aliada à aplicação de multas”.

Casos

No último dia 29 de agosto, a idosa Ana Velasco Conrado, de 77 anos, morreu depois de ser atropelada por uma motocicleta no Centro de Americana.

O acidente aconteceu no início da tarde do mesmo dia. Um motociclista de 33 anos estava em sua Honda CG Fan 160, parado no semáforo da Rua Washington Luiz.

Quando o sinal ficou verde, ele entrou na Avenida Doutor Antônio Lobo e, ao acessar a via, não teve tempo hábil de frear e acabou atropelando a idosa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No dia 16 do mesmo mês, uma jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Kerolyne Calisto Moraes seguia em uma moto elétrica pela avenida, no sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quando foi atingida por um ônibus da Sou Americana, do transporte público municipal, próximo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O motorista do ônibus declarou à polícia que estava no pare de uma esquina para acessar a Avenida Nossa Senhora de Fátima e que devido ao tamanho da moto elétrica e também ao ponto cego do veículo, não viu Karolyne na via. Na sequência, houve a colisão.

Em agosto do ano passado, Americana somou 118 acidentes. No mesmo período, em 2021, foram 99 ocorrências. Em 2020, foram 94 e em 2019, também em agosto, 112.