Americana tem ação de inspeção veicular nesta quarta

Como parte das ações da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Americana promove nesta quarta-feira (6) inspeção veicular e inspeção diesel gratuita para os motoristas da cidade. A ação ocorre entre 8h30 e 16h na Avenida Brasil, próximo ao Parque Ecológico. A inspeção é feita em parceira com a Umicore.

A iniciativa, que ocorre pelo quinto ano consecutivo na cidade, tem como objetivo conscientizar a população local sobre a importância da inspeção veicular para a melhoria da qualidade do ar. Foto: Umicore / Divulgação

A inspeção, segundo a Umicore, tem apenas caráter de orientação. Caso o veículo esteja fora dos padrões de emissões, o proprietário do automóvel não sofre nenhuma punição. “O teste dura poucos minutos. Logo em seguida, o motorista já fica ciente se o carro está poluindo acima dos limites permitidos por lei e pode procurar uma oficina de sua confiança para avaliar a situação”, explica Cláudio Furlan, gerente comercial da empresa.

A Semana do Meio Ambiente de Americana segue com programação até sexta-feira. Confira todas as ações previstas clicando aqui.

Com informações da assessoria de imprensa da Umicore.