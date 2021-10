Americana tem a menor ocupação de leitos de Covid-19 no ano

10 out 2021 às 07:00 • Última atualização 09 out 2021 às 14:44

Depois de enfrentar uma alta e grave ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 em junho, Americana viu, na última semana, o cenário nos hospitais alcançar o melhor já registrado na pandemia neste ano.

Um levantamento mantido pelo LIBERAL em dados divulgados diariamente pela Prefeitura de Americana mostra o contraste entre o período vivido há quatro meses, no pico de casos, internações e mortes pela Covid-19, e a primeira semana de outubro.

Em junho, entre os dias 8 e 25, os quatro hospitais de Americana (municipal, Unimed, São Lucas e São Francisco) registraram entre 180 e 220 leitos ocupados diariamente por pacientes do coronavírus.

Já na semana passada, na segunda e na quinta-feira, os quatro hospitais somados chegaram a contabilizar 14 pessoas internadas, tanto em leitos de UTI quanto de enfermarias. Na sexta, o número subiu para 24.

Em 2021, até então, as menores taxas de ocupação em Americana haviam sido registradas no início do ano, quando a pandemia vinha de uma queda significativa de casos entre outubro e novembro de 2020 e começava a acelerar novamente a partir de dezembro.

Em janeiro e fevereiro, Americana conviveu com uma média diária de 55 leitos ocupados nos hospitais. Mas a chegada da variante gama, que já provocava o colapso em capitais como Manaus, no Amazonas, fez com que o número de casos crescesse com velocidade.

Em março, a quantidade média de leitos ocupados subiu para 130. Em junho, quando a cidade bateu recorde de mortes, a ocupação foi a 186.

Hospitais como o da Unimed chegaram a registrar mais de 40 pacientes internados em UTIs. Entre quarta e sexta-feira da semana passada, a unidade particular, que atende pacientes de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, registrava apenas uma internação em terapia intensiva.

Na quarta, inclusive, a Unimed divulgou que, pela primeira vez em toda a pandemia, não registrava pacientes internados em fase de transmissão.

A diferença entre os dois cenários – de junho e atual – encontra como principal explicação a vacinação. Há quatro meses, a cidade havia aplicado 102 mil vacinas da primeira dose, 33 mil da segunda e 1,8 mil de dose única. Nesta sexta-feira, eram 188 mil com a primeira (91% do público), 145 mil com a segunda (73%) e 6 mil com a dose única, além de 5 mil com a terceira.

Com isso, o perfil dos pacientes que chegam aos hospitais tem sido outro. Os atendimentos predominantes ocorrem principalmente em adultos e idosos, com e sem comorbidades, e, a maior parte, já vacinada. Muitos, porém, não ficam sequer internados – ou quando isso ocorre, a ocupação dos leitos é breve.

Já os casos graves têm se concentrado em pessoas sem esquema vacinal completo, independentemente da idade – algo que tem sido menos frequente ao menos na Unimed, segundo o superintendente de provimento em saúde do hospital, Gustavo Quinteiro.

A situação se reflete nas estatísticas e boletins sobre a doença. Conforme revelou o LIBERAL, em setembro, das 22 mortes registradas em Americana, 20 foram de pacientes idosos e 2 de não idosos. Em junho, foram 61 e 73, respectivamente. No período, a média de idade dos óbitos por Covid na cidade saltou de 61 para 73 anos. Em outubro, até esta sexta-feira, Americana havia registrado apenas duas mortes pela doença.

“Observamos que houve redução no número de casos, mas o momento continua inspirando cuidado e atenção devido às novas variantes do vírus, tanto das que estão em circulação quanto das que poderão surgir”, comenta Quinteiro. Segundo o superintendente, a Covid-19 deve se manter como uma síndrome respiratória que exigirá atendimentos permanentes nos hospitais.