Americana tem 7º Passeio de Rolimã no sábado, na Avenida Antônio Pinto Duarte

A sétima edição do Passeio de Rolimã de Americana acontece neste sábado (13), a partir das 18h, na Avenida Antônio Pinto Duarte. O evento, que é promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, com apoio da prefeitura, será no trecho entre a Rua São Vito e Avenida da Saúde e terá viés solidário.

5ª edição do Passeio de Rolimã, em Americana – Foto: Arquivo / Liberal

Durante o “Rolê Noturno”, como também é conhecido o passeio, haverá arrecadação de sabonete líquido para bebês. As doações serão destinadas aos kits de enxoval do programa Mãe Americanense, que atende gestantes em situação de vulnerabilidade social.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além do passeio com carrinhos de rolimã, o evento terá exposição de carros, área de alimentação, espaço kids e premiação para o carrinho mais criativo e iluminado da noite. De acordo com o presidente do grupo Kamikaze Rolimã, Donizete Faustino, a expectativa é boa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O evento já está consolidado em Americana, foi um sucesso nos anos anteriores e esperamos um bom público também este ano. Já temos dezenas de crianças inscritas, então será um dia de muita nostalgia e diversão para toda a família”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Essa será a segunda edição consecutiva realizada no período noturno. Interessados em participar do Passeio de Rolimã devem se inscrever por meio do site do Kamikaze Rolimã. De acordo com a organização, os participantes inscritos concorrerão a prêmios ao longo da noite.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.