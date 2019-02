Americana tem 790 crianças na fila para creches municipais

Foto: Arquivo - O Liberal

As creches da rede municipal de ensino reabrem amanhã em Americana sem conseguir atender todas as crianças inscritas nas unidades mantidas pela prefeitura. Segundo dados da Secretaria de Educação, 790 inscritos não conseguiram vaga. A maior demanda é na região da Praia Azul, seguida por São Vito/Jaguari e São Jerônimo. Segundo a prefeitura, a fila de espera era de 1.600 crianças em fevereiro do ano passado e duas mil em setembro – esses dois meses apresentam o pico da demanda por serem meses de inscrição.

Na educação infantil, a rede municipal é formada por 24 unidades, sendo 15 casas da criança (prédios integrados que atendem pré-escola e creche) e nove creches. No total são 2.300 crianças nas creches e outras duas mil atendidas pelo programa “Creche para Todos”, resultado de convênio entre a prefeitura e escolas particulares do município.

Na região da Praia Azul, onde está a maior demanda por vagas, duas unidades municipais prestam atendimento às crianças que precisam de creche, Casa da Criança Panamby e Casa da Criança Pitanga. A prefeitura aguarda verba para uma terceira unidade que atenderia a demanda gerada, principalmente, pela implantação em 2018 dos condomínios Vida Nova I e II, que totalizam 896 apartamentos.

A Promotoria da Infância e Juventude de Americana acompanha a demanda por vagas em creches no município. A promotora Renata Calazans Nasraui destaca que o município é obrigado a atender todas as crianças. “Esse é um direito da criança que infelizmente não vem sendo respeitado pela prefeitura, que tem a obrigação de atender todo mundo”. Para a promotora, o direito também é dos pais que precisam deixar as crianças na creche para poderem trabalhar.

No ano passado, a promotoria instaurou um inquérito civil para apurar a demanda e as providências efetivas adotadas pelo município para garantir o direito às vagas. “Não dá para a prefeitura ficar parada. Se não consegue construir creches tem que ampliar o convênio com as escolas particulares e assim atender todas as crianças que necessitam”.

Na opinião da promotora da Infância e Juventude, mesmo que a demanda já tenha sido maior em anos anteriores, o problema persiste. “O município não pode deixar uma situação dessa permanecer. Continuam sendo crianças fora da escola”. Enquanto o inquérito tramita, Renata informa que a promotoria tem conseguido garantir o atendimento às crianças cujos pais procuram pelo Ministério Público.

“Diante da procura dos responsáveis, o Ministério Público já ingressa com ações para obter as vagas. Num ano chegam mais de dez ações e em cada ação mais de dez crianças, e a gente procura garantir vaga para todas”.