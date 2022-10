Americana tem 57,3 mil votos ‘em aberto’ na disputa pela Presidência

Americana tem 57,3 mil votos “em aberto” que podem impactar no segundo turno da eleição para presidente, neste domingo. O número inclui abstenções, votos brancos e nulos, e os votos nos nove candidatos derrotados no primeiro turno.

Em 2 de outubro, houve 137,2 mil votos válidos na cidade, dos quais 82,5 mil, ou seja, 60,14%, foram para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Seu adversário, o ex-presidente Lula (PT), recebeu 40,6 mil, o equivalente a 29,6%.

Movimento na escola João 23 durante o primeiro turno das eleições; eleitores voltam às urnas hoje – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os outros candidatos, juntos, tiveram 14 mil votos, que podem ser repassados para Bolsonaro ou Lula no segundo turno. A essa quantia, somam-se 2,6 mil votos brancos, 4,5 mil nulos e 36 mil abstenções, que também podem se transformar em votos válidos neste domingo.

Suplente de deputado federal, o empresário Ricardo Molina (Republicanos), que faz campanha para Bolsonaro em Americana desde o início do período eleitoral, afirmou que esses votos são “extremamente importantes”. Ele apontou que tem buscado trazê-los para Bolsonaro.

Molina tem usado como argumento o fato de que Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato apoiado por Bolsonaro na eleição para governador, está em vantagem na disputa – foi o mais votado no primeiro turno e aparece à frente nas pesquisas.

“Temos mostrado à população através de reuniões, encontros e entrevistas que, para a nossa cidade, para o nosso Estado, será de fundamental importância ter o presidente que seja alinhado com o governador de São Paulo, e o que se encaminha é a vitória do Tarcísio de Freitas”, afirmou.

Para o empresário, uma eventual parceria entre Bolsonaro e Tarcísio traria benefícios ao município “como maior capacidade de investimentos, projetos de grande porte e principalmente a melhoria na qualidade de prestação do serviço público”.

A vereadora Professora Juliana (PT), que apoia Lula, também tem se movimentado em busca desses votos.

“A gente está organizando junto com outros partidos e movimentos sociais atividade de panfletagem, só com voluntários, e atividades culturais para reunir as pessoas que acreditam na capacidade do PT governar para todos e que estão conversando para virar voto nos espaços do dia a dia”, declarou.

Segundo ela, esse trabalho também ocorre em prol da candidatura de Fernando Haddad (PT) para governador.

“Tarcísio representa Bolsonaro e o que restou do PSDB. O nosso trabalho na campanha é para evidenciar isso na conversa com as pessoas nos bairros e na rede social. A gente vê pessoas que iam votar em Tarcísio e estão repensando e se abrindo para conhecer o projeto do PT para São Paulo”, comentou.

REGIÃO

As outras cidades da RPT também possuem dezenas de milhares de votos em aberto. Há 47,1 mil em Santa Bárbara d’Oeste, 14,8 mil em Nova Odessa, 62,6 mil em Sumaré e 50 mil em Hortolândia.

Em busca do voto

Candidatos à Presidência tiveram a maioria dos votos durante o primeiro turno na região; agora, tentam conquistar os nulos, brancos e os que foram dados ao outros nove postulantes, além das abstenções.

AMERICANA

Lula: 40.614 votos

Bolsonaro: 82.517 votos

Votos em disputa: 57,3 mil votos.



SANTA BÁRBARA

Lula: 34.471 votos

Bolsonaro: 64.676 votos

Votos em disputa: 47,1 mil votos.

NOVA ODESSA

Lula: 12.583 votos

Bolsonaro: 20.467 votos

Votos em disputa: 14,8 mil votos.

SUMARÉ

Lula: 60.453 votos

Bolsonaro: 75.666 votos

Votos em disputa: 62,6 mil votos.

HORTOLÂNDIA

Lula: 54.556 votos

Bolsonaro: 60.988 votos

Votos em disputa: 50 mil votos.