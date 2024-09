Americana tem 50 candidatos a vereador nascidos em outros estados

Ao todo, 50 candidatos a vereador de Americana nas eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro, nasceram em outros estados do Brasil.

Os dados foram levantados pelo LIBERAL e consideraram apenas os concorrentes que tiveram os seus registros confirmados no DivulgaCand (Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais), do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – os inaptos foram descartados.

Segundo as informações do tribunal, dos 270 postulantes a uma das 19 cadeiras no Legislativo, 15 são paranaenses, o segundo Estado com mais representantes (atrás apenas de São Paulo). Na sequência do levantamento vêm os baianos com oito, os mineiros com seis, os pernambucanos com cinco e os fluminenses com três.

Ainda há dois candidatos naturais dos estados do Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, bem como um concorrente de Alagoas, Rondônia e Rio Grande do Sul.

Entre os confirmados no pleito, Fatima Brasil (Podemos), de 59 anos, é quem nasceu mais longe. A autônoma e funcionária de supermercado é natural de Fortaleza (CE), que fica a 2.918 km de Americana – uma viagem de aproximadamente 40 horas de carro.

Fatima Brasil, do Podemos, nasceu em Fortaleza – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Porém, com apenas 2 anos ela saiu da capital cearense e residiu em vários cantos do País: interior do Maranhão, Londrina (PR), São Paulo (SP) – onde conheceu o seu falecido marido, o pastor Silvio Aguiar -, Andradina (SP), Tupi Paulista (SP) e Dracena (SP). Até que, em 2006, a família recebeu o convite para morar em Santa Bárbara d’Oeste e assumir uma igreja no Jardim das Palmeiras.

Posteriormente, o casal passou a residir em Americana, no Jardim da Balsa, onde até hoje Fatima está e criou laços. Ao LIBERAL, ela contou que quer se tornar vereadora para ajudar a resolver os problemas do bairro.

“Sempre tive esse sonho [de ser vereadora]. Meu marido não era muito da política. Ele apoiava um ou outro vereador, mas não participava. Aí na época do Jair Bolsonaro [como presidente do País], me soltei na política, porque eu moro no Jardim da Balsa e vejo os problemas daqui. Não tem uma escola, um postinho, uma praça”, disse a candidata.

Ainda segundo Fatima, o fato de ter nascido ou não no município não pesa na escolha do eleitor. Por isso, ela acredita que poderá ter um resultado expressivo no pleito.

“Até então, eu tenho sido bem recebida pelas pessoas, mesmo sendo de fora. Acho que mais importante de onde você vem é como você se relaciona com quem é do bairro. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e acho que um vereador ou uma vereadora faz isso também”, ponderou.

Outra candidata que veio de longe é Dani Miranda (PL), natural de Porto Velho (RO), a 2.871 km de Americana – uma viagem de cerca de 38 horas.

Neste mês, ela foi entrevistada pela reportagem por conta da sua origem Yanomami, grupo indígena que vive na região norte da Floresta Amazônica, na fronteira entre Brasil e Venezuela.

Por sua vez, dos 220 paulistas apenas 104 são americanenses, o equivalente a 38,5% do total de candidatos. Entre os 166 candidatos que são naturais de outras cidades do Estado, 22 deles nasceram em São Paulo, 11 em Campinas, sete em Santa Bárbara e cinco em Limeira, Piracicaba e Tupi Paulista.

Os candidatos que vieram de mais longe:

1 – Fátima Brasil (Podemos) – Fortaleza/CE (40h, 2.918 km)

2 – Dani Miranda (PL) – Porto Velho/RO (38h, 2.871 km)

3 – Índio Sobrado Velho (Avante) – São Luís/MA (39h, 2.814 km)

4 – Rodrigo de Jesus Dias (Agir) – São Luís/MA (39h, 2.814 km)

5 – Doutora Elizabeth (Republicanos) – Peixe-Boi/PA (37h, 2.682 km)

6 – Dr. Pedro Amoras (União Brasil) – Belém/PA (38h, 2.680 km)

7 – Negão do Monte Verde (PT) – Sirinhaém/PE (37h, 2.656 km)

8 – Eunice Lucena (Agir) – Limoeiro/PE (37h, 2.652 km)

9 – Magda Pastro (PT) – Gravatá/PE (36h, 2.616 km)

10 – Val da Van (PT) – Ribeirão/PE (37h, 2.574 km)

Colaborou Rebeca Fortunato