Americana tem 41 vias em esquema de recape

Nove delas já estão com ordem de serviço, informou secretário na quarta

Rua São Simão está inclusa na programação - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

Americana tem 41 vias na programação de recapeamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Nove estão com ordem de serviço, entre elas a Rua Simão, onde os trabalhos iniciaram em abril.

A relação foi divulgada pelo secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves nesta quarta, em participação no programa Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580).

Dos pontos citados por Adriano, 24 fazem parte de um pacote de serviços que será bancado por financiamento de R$ 25 milhões, feito pela prefeitura junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

Segundo ele, o recape desses locais deve começar em junho ou julho, mas depende de licitação. “Vamos publicar, provavelmente, nesta semana ou no comecinho da semana que vem”, disse.

O recapeamento desses 24 trechos vai custar R$ 16 milhões e abrangerá ruas e avenidas inteiras, como a Avenida Abdo Najar. “A gente fez o levantamento de várias ruas que estão bem problemáticas mesmo”, comentou o secretário.

O financiamento ainda inclui R$ 4 milhões para remodelação no portal de entrada da cidade. “Vai melhorar a questão do trânsito ali. Hoje, acho que é um dos locais que têm mais acidentes”, afirmou.

A prefeitura vai aplicar os outros R$ 5 milhões na pavimentação de trechos das avenidas Afonso Pansan e Letícia Cia Boer, na Vila Bertine; da Avenida Marginal ao Córrego Santa Angélica, entre a Avenida Bandeirantes e Rua Maranhão; e das ruas Narciso Faggion, João Cibim, Wilton Rosa, Arthur Vaz de Lima, Agostinho Piloto, todas na região da Chácara Lucilia.

TAPA-BURACO. De acordo com Adriano, a cidade está com o serviço de tapa-buraco normalizado. Os trabalhos estavam comprometidos desde fevereiro por conta de um problema de fornecimento de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), material usado para composição de massa asfáltica.

Porém, hoje, os reparos já acontecem normalmente no município.

Trechos inclusos na programação

Confira a relação divulgada pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos nesta quarta-feira

COM ORDEM DE SERVIÇO

Rua Gabriel, entre Avenida da Saúde e Rua São João

Alça de acesso da Rua São Gabriel para a Avenida Antônio Pinto Duarte

Avenida Antônio Pinto Duarte, entre Praça da Bíblia e Rua Santa Amélia, 2 pistas

Rotatória da Avenida da Saúde

Rua Orlando Dei Santi, entre Avenida Antônio Pinto Duarte e Rua Gelindo Nardo

Rua São Sebastião, entre Praça Fernando Costa e Rua São Simão

Rua São Simão, entre Avenida Lírio Correa e Rua São Thiago

Rua São Thiago, entre Rua São Francisco e Rua São Simão

Rua São Joaquim, entre Rua São Benedito e Rua São Lucas

LICITAÇÃO EM ANDAMENTO

Rua Fonte da Saudade, entre Rua das Caneleiras e Rua dos Ipês

Rua das Acácias, Rua das Caneleiras e Rua Florindo Cibin

Rua das Figueiras, entre Rua das Caneleiras e Rua das Paineiras

Rua das Poncianas, entre Rua das Caneleiras e Rua das Paineiras

Rua das Imbuias, entre Rua Fonte da Saudade e Avenida Cillos

Rua dos Salgueiros, entre Rua Fonte da Saudade e Avenida Cillos

Rua das Paineiras, entre Avenida Brasil e Avenida Cillos

AGUARDANDO LICITAÇÃO