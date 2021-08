Americana tem 41 mil idosos vacinados que podem tomar a 3ª dose

Americana já aplicou 255.655 doses da vacina – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Americana tem 41 mil idosos vacinados contra o coronavírus (Covid-19) que podem tomar a terceira dose anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (25).

Entretanto, a prefeitura ainda não soube dizer quantos completaram o esquema vacinal em até seis meses e já estarão dentre os primeiros idosos imunizados com a terceira dose a partir de 6 de setembro.

Receberão o imunizante no estado as pessoas que já tomaram a segunda dose de qualquer vacina há pelo menos seis meses, ou seja, em fevereiro, o que deve diminuir o alcance dentre os 41 mil idosos já vacinados em Americana.

O comunicado aconteceu horas após o Ministério da Saúde divulgar a aplicação da terceira dose para imunossuprimidos e idosos acima de 70 anos a partir de 15 de setembro em todo o país.

Em Americana, o balanço da prefeitura feito a pedido do LIBERAL aponta que pelo menos 41 mil idosos foram vacinados no município. O número não detalha quantos tomaram as duas doses.

A reportagem pediu nesta quarta ao Executivo a quantidade de idosos que completaram o esquema e devem tomar a terceira dose em Americana.

A Vigilância Epidemiológica disse que por conta do fechamento do balanço diário da vacinação, não conseguiria apurar a informação “prontamente”.

Perguntamos também como será montada a estratégia de campanha para conseguir vacinar ao mesmo tempo, fora os grupos já inseridos na campanha anteriormente, três novos grupos.

O primeiro deles é o de idosos e imunossuprimidos a partir da semana que vem. O outro é referente à primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, que começa na segunda-feira (30), conforme o calendário estadual.

O terceiro novo grupo é da segunda dose de adultos que tomaram AstraZeneca ou Pfizer e que terão intervalo reduzido de 12 para oito semanas.

Também questionamos se haverá ordem de prioridade entre os grupos.

Americana informou que o setor discute e se organiza “para poder atender às demandas, conforme as determinações dos intervalos vacinais”.

O município frisou que “estará alinhado com a Secretaria Estadual da Saúde quanto ao calendário, bem como à oferta do imunizante”.

As mesmas perguntas foram enviadas para as outras prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil), mas além de Americana, só Santa Bárbara d’ Oeste respondeu, de forma semelhante.

“A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara ainda aguarda as novas recomendações do Governo Estadual para definir as próximas estratégias da vacinação contra a Covid-19 na cidade”, finaliza.

As prefeituras de Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré não se pronunciaram.