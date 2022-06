Americana tem 14 áreas em processo de regularização; Monte Verde é desafio

Cerca de 10 mil famílias residem em moradias sem matrícula, segundo secretária-adjunta de Obras e Serviços Urbanos do município

Americana tem 14 núcleos habitacionais em processo de regularização fundiária, segundo Lígia Rodrigues, secretária-adjunta de Obras e Serviços Urbanos do município. Desse total, há duas áreas que já estão com as matrículas prontas, conforme o LIBERAL noticiou na última terça-feira: o Conjunto Habitacional Mário Covas e o Jardim Nascentes Boer. Falta apenas a entrega das escrituras aos moradores, o que deve acontecer nos próximos dias.

De acordo com Lígia, em torno de 10 mil famílias residem em moradias irregulares, ou seja, sem matrícula. No entanto, esse número pode ser ainda maior. “Provavelmente, tem regiões que ainda não conhecemos.

Área do Monte Verde, em um dos extremos de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Principalmente quando se fala da região do Pós-Represa, existe muita dúvida ainda. Tem gente que acha que está em Paulínia, mas está em Americana. Tem gente que acha que está em Cosmópolis, mas está em Americana”, afirmou a secretária adjunta na última segunda-feira, durante entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Três núcleos estão na Apama (Área de Proteção Ambiental de Americana), no Pós-Represa: Pôr do Sol, Estância das Palmeiras e Monte Verde. Nessa região, uma das dificuldades apontadas por Lígia é a falta de zoneamento que permita a instalação de residências.

APONTAMENTOS

A regularização da área tinha sido proposta pela prefeitura no governo Omar Najar (MDB) e aprovada pela câmara em 2020. Mas, após apontamentos da Promotoria de Justiça, o Executivo precisou refazer o projeto, que está em elaboração.

“Não dando função para essa área, ela incentiva a irregularidade. Porque, como regularmente ninguém consegue pedir uma diretriz para aprovar loteamento, muitas vezes a ocupação irregular acontece”, declarou.

Os moradores desses imóveis sem matrícula não pagam IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), bem como ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) em caso de transferências. Uma eventual regularização possibilitaria a cobrança desses impostos.

Lígia estima que haja, pelo menos, 20 núcleos irregulares na cidade. Porém, existem áreas onde os moradores ainda não entraram com pedido de regularização na prefeitura.

Ocupação Monte Verde é maior gargalo na cidade

A ocupação Monte Verde é o maior gargalo habitacional de Americana. Secretária-adjunta de Obras e Serviços Urbanos, Lígia Rodrigues comparou o problema da regularização fundiária do local à situação da Vila Soma, em Sumaré.

“O Monte Verde é um gargalo complicado, porque nós estamos falando de aproximadamente duas mil famílias ocupando”, disse.

Segundo Lígia, a área está em nome de diferentes empresas. Os documentos referentes ao terreno são transcrições, que antecedem as atuais matrículas. “Transcrições eram matrículas feitas no cartório, muito antigas, de 50, 60 anos atrás, que não têm delimitação concreta”, afirmou.

De acordo com ela, a prefeitura tem feito um levantamento sobre o Monte Verde, o que inclui o número de ocupantes, as transcrições e os proprietários. A secretária contou que a administração municipal também mantém contato com a associação de moradores.

“Não é um problema fácil. A gente não vai aqui fazer uma promessa de que, daqui alguns dias, está resolvido, mas o governo Chico Sardelli (PV) resolveu pôr a mão nesse enxame de abelha e vai tocar isso para frente”, comentou.

Áreas com moradias em processo de regularização