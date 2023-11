Americana tem 100% das ruas e avenidas iluminadas com LED

Região do portal de entrada de Americana, já com a nova iluminação em LED - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana finalizou nesta quinta-feira (16) a instalação de iluminação de LED em 100% das ruas e avenidas do município.

O Executivo destacou que a conclusão do serviço ocorreu de forma antecipada, pois a previsão era cobrir todas as vias públicas com a nova tecnologia até dezembro.

Desde 2021, houve a troca de 12 mil pontos de iluminação, com investimento próprio da prefeitura, no valor de R$ 20,4 milhões.

“Conseguimos atingir o nosso objetivo ainda antes do previsto. Todo esse esforço vai gerar mais segurança e qualidade de vida aos moradores, com ruas e avenidas mais bem iluminadas, além de garantir uma maior economia aos cofres públicos”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

O Executivo apontou que o LED é um diodo semicondutor, que aplica a mesma tecnologia utilizada nos chips de computadores e smartphones para transformar energia elétrica em luz.

Ainda segundo a administração, as luminárias desse tipo apresentam menor demanda de energia para iluminar as mesmas áreas que as luminárias tradicionais, de vapor de mercúrio. A distribuição de luz é mais homogênea e oferece uma redução de cerca de 50% no consumo de energia.

“Investimento importante em tecnologia, que vai proporcionar inúmeros benefícios aos americanenses e ao meio ambiente. É uma redução de custos, maior vida útil do equipamento de iluminação e luminosidade muito mais eficiente”, afirmou o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A prefeitura abriu, em novembro de 2022, a licitação que possibilitou a conclusão da instalação de LED em todas as ruas e avenidas da cidade. O serviço foi executado pela SRE Engenharia e Construções.