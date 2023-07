Americana tem 1.450 quartos para hospedagem, aponta Plano Diretor

Há 12 hotéis na cidade com um total de 1.375 leitos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Americana tem 1.450 quartos para hospedagem de turistas, conforme estudo incluso no Plano Diretor de Turismo. Há 12 hotéis com um total de 1.375 leitos. Os outros 75 estão divididos entre três motéis.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda segundo o documento, a cidade possui pelo menos 87 estabelecimentos de alimentação, que, somados, têm capacidade para 8.715 clientes.

A lista conta com 37 restaurantes, 16 lanchonetes, cinco bares, três churrascarias, três docerias, quatro padarias, três cervejarias, três cadeias de fast food, duas sorveterias, uma cafeteria e uma pastelaria. No entanto, os números não representam, necessariamente, o total de estabelecimentos existentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a prefeitura, as quantidades informadas referem-se aos estabelecimentos de hospedagem e alimentação que responderam ao inventário turístico durante a elaboração do Plano Diretor de Turismo.

O estudo cita, ainda, os equipamentos esportivos da cidade, que atraem, ao todo, 2.050 visitantes por dia. OS destaques ficam para o Centro Cívico e o ginásio do Jardim da Paz, com 300 cada.