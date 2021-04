Americana suspende vacinação em drive thru nesta sexta-feira

A Prefeitura de Americana suspende a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em formato drive thru nesta sexta-feira (30). De acordo com nota da administração, a campanha municipal de imunização seguirá apenas por meio de agendamento, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h30 às 16h.

O Executivo informou ainda que a vacinação nos postos de drive thru (no Portal de Americana e na UBS Cillos) será retomada quando houver novas faixas etárias de vacinação.

Vacinação em drive thru está suspensa em Americana até imunização de nova faixa etária – Foto: Guilherme Gomiero/Prefeitura de Americana

Para agendar a vacinação os moradores devem apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço, além do cartão de vacinação no caso da segunda dose. O agendamento também está disponível no site: www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina ou www.saudeamericana.com.br.

Americana aplicou nesta quinta-feira (29) mais 1.551 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19), informa a prefeitura. Foram imunizadas 803 pessoas com a primeira dose e 748 com a segunda.

Receberam a primeira dose 750 idosos com 63 anos ou mais, 48 profissionais de saúde e cinco idosos acamados. A segunda dose foi aplicada em 535 idosos com 68 anos ou mais, 211 profissionais de saúde e dois idosos acamados.

Com a imunização desta quinta, o total de vacinados em Americana chega a 64.772 pessoas, sendo que 40.995 receberam a primeira dose e 23.777 a segunda.

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu terça-feira (27) mais um lote com 4.520 doses de vacina. Chegaram 1.870 doses da CoronaVac, destinadas à segunda dose em idosos com 68 anos ou mais, e 2.650 doses da AstraZeneca, destinadas à primeira dose em pessoas com 63 anos.

Na quarta-feira (28), a vacinação da primeira dose nos indivíduos com 63 anos teve início no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte. A segunda dose para idosos com 68 anos ou começou a ser aplicada no mesmo dia, no drive-thru em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos.