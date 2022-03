Americana supera 100 mil doses adicionais da vacina contra a Covid-19

No total, o município já alcançou 493.874 doses aplicadas; vacinação na cidade continua com agendamento prévio

Americana superou 100 mil doses adicionais da vacina – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Americana superou as 100 mil doses adicionais aplicadas da vacina contra a Covid-19 no sábado (12). O total de doses aplicadas até agora no município é de 493.874.

No sábado foram 914 doses aplicadas, sendo 122 doses pediátricas, 280 pediátricas adicionais, nove aplicações da primeira dose, 48 da segunda, 454 da terceira e uma da quarta dose.

A vacinação na cidade continua com agendamento prévio, de segunda-feira a sábado, pelo site da Secretaria de Saúde, que abre diariamente a partir das 14h.