Americana se despede do mais longevo padre da Basílica de Santo Antônio

A história do monsenhor Constantino Gardinali se mistura com a de um dos principais patrimônios históricos de Americana: a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Além de ter sido pároco por 50 anos, o padre emérito ajudou a terminar as obras da igreja, em 1977.

Foi desse legado que Americana se despediu nesta sexta-feira, em duas missas, realizadas às 9h e às 12h, com a presença de cerca de 300 fiéis, muitos deles emocionados. Também estiveram no local o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), secretários municipais e integrantes da Polícia Militar e da Gama (Guarda Municipal de Americana). Ao todo, 16 coroas de flores foram oferecidas por várias instituições.

“É difícil olhar para uma família em Americana e não ter alguém que ele tenha batizado ou feito o casamento. Ele é um pedaço da história de Americana”, afirmou o padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica.

O celebrante da missa das 12h foi o bispo Dom José Roberto Fortes Palau, que destacou, durante o sermão, o legado do monsenhor Constantino tanto para a construção da Basílica quanto para a comunidade americanense.

“Só na cidade de Americana ele permaneceu por 50 anos, servindo o povo de Deus, servindo os fiéis. Há uma grande gratidão do povo de Americana e da Diocese de Limeira”, disse o Bispo ao LIBERAL.

EMOÇÃO

Após a missa e antes do cortejo se iniciar, muitos dos presentes foram ao corpo do monsenhor Constantino para um último adeus. Os familiares receberam os cumprimentos de alguns dos fiéis e ouviram, com frequência, falarem sobre as histórias do sacerdote.

“Sempre foi uma pessoa muito caridosa, muito bondosa. Ele também era muito brincalhão. Tínhamos muito orgulho dele. É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha uma ‘historinha’ com ele”, afirmou Douglas Veroneze, de 55 anos, que se disse privilegiado por ser sobrinho de Constantino.

A fiel Rita Feltrin, 62, acompanhou as últimas horas de vida do monsenhor e se emocionou ao falar dele. “Deus me deu o melhor presente, que foi conhecê-lo, mas principalmente, no momento mais difícil dele, a chance de estar ali com ele”, destacou.

Já Dirce Rocha, 56, coordenou alguns trabalhos com o padre junto ao Instituto Salesiano Dom Bosco e destacou o trabalho do pároco com os jovens. “Até as crianças gostavam muito de ficar próximas a ele”, contou.

SEPULTAMENTO

O cortejo teve início por volta das 14h10, com orações e cânticos. Depois, o carro da funerária, escoltado pelo Corpo de Bombeiros, saiu da igreja até chegar ao Cemitério da Saudade. No local, o caixão foi novamente aberto e os fiéis tiveram mais uma oportunidade de se despedirem do monsenhor.

O padre Valdinei fez algumas orações de despedida e, às 15h10, o monsenhor foi enterrado em um jazigo da família, e não da Igreja – segundo informações colhidas pela reportagem, essa era uma vontade do próprio sacerdote.