Americana se consolida como um polo educacional da região

Nos últimos anos, Americana tem se tornado um verdadeiro polo para quem procura educação de qualidade, principalmente no ensino superior. Com três instituições privadas (FAM, Unisal e Iesa), uma pública (Fatec), além de estabelecimentos que promovem o chamado EAD (ensino a distância), a cidade atende um total de 12 mil alunos, vindos de vários municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), como Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré.

“Há 20 anos, existia na cidade apenas duas faculdades que possuíam ao todo seis opções de cursos. Hoje, temos quatro instituições de ensino presenciais consolidadas, sendo uma pública, e mais de 50 opções de cursos diferentes para a comunidade universitária. Isso sem contar as instituições que oferecem cursos a distância”, destaca Eryvelton Baldin, gerente comercial e de marketing da FAM (Faculdade de Americana).

Os motivos para um crescimento tão rápido, de acordo com Rafael Ferreira Alves, diretor da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, são geográficos e econômicos. “Americana tem uma liderança educacional grande na região pois é, geograficamente, uma cidade privilegiada. Ao mesmo tempo em que está dentro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), também possui, em seu entorno, cidades próximas e com um grande número populacional”.

Baldin também cita o acesso à qualificação acadêmica de qualidade sem grandes deslocamentos para grandes metrópoles como um agente facilitador. “Isto torna a economia da cidade mais pujante e provoca melhorias significativas no médio e longo prazos para a população como um todo, como melhor distribuição de renda, acesso à informação e cidadãos críticos e mais exigentes consigo mesmos e com a sociedade em que estão inseridos”, analisa.

ECONOMIA. A força do setor têxtil, permeado por outros segmentos, como o de serviços, comércio, metalúrgico e tecnológicos, faz com que mão de obra qualificada seja sempre necessária, gerando novas demandas de cursos para as instituições de nível superior. “É uma característica das Fatecs se adequar ao principal segmento econômico de cada cidade, trazendo cursos que formem pessoas qualificadas para esse mercado – o chamado APL [Arranjos Produtivos Locais]”, observa o diretor da Fatec.

Já de acordo com o gerente comercial da FAM, a formação de profissionais bem preparados ajuda no desenvolvimento da cidade, principalmente trazendo mais resultados para as empresas e governo no qual estarão inseridos. “Uma mão de obra mais qualificada se torna também um cérebro mais qualificado, o que provoca a criação de práticas de trabalho mais eficientes e eficazes, que tragam mais resultados tanto para os empregadores como para a sociedade em si”, ressalta Baldin.

Perfil dos novos profissionais é o foco dos cursos

Outro ponto a ser analisado, de acordo com Homero Colinas, diretor operacional do Unisal (Centro Universitário Salesiano) de Americana, é a atual formação econômica da cidade, que influencia também na questão educacional.

“Americana tem se destacado na concentração de empresas do seguimento da produção diversificada, como avoluma-se na oferta de serviços que demandam formação cada vez mais específicas e, ao mesmo tempo, com viés profissional flexibilizado. Há tempo que sua natureza deixou de ser direcionada a um único modelo de produção; hoje, no entanto, relaciona-se com o que de mais moderno constitui o mundo do trabalho. Era natural, portanto, que o seu desenvolvimento gerasse maior aderência de empresas e instituições que possuem este perfil”, explica Colinas.

“Assim, esta nova performance proporcionou adequações de currículos formativos, como abriu canais para o crescimento da cidade como polo de educação em todos os níveis”, completa.

O diretor destaca ainda que uma cidade que oferece todos os níveis de formação consegue concentrar uma gama de profissionais mais comprometidos com o desenvolvimento local e da região. “Uma mão de obra de qualidade exige, por princípio, uma pessoa íntegra, de comportamento ético, responsável em relação ao bem mais precioso que é a sua ‘terra’. Uma formação de qualidade não separa o mercado do humano e, por consequência, se esmera em fomentar o diálogo permanente entre o ensino, a pesquisa e a realidade em que se insere. Esta atitude Institucionalizada viabiliza a formação de pessoas comprometidas com sua cidade e seu crescimento”, reforça o diretor.

Educadores falam sobre futuro da educação

Em relação ao futuro da educação em Americana, um cenário perfeito, de acordo com o diretor da Fatec, Rafael Ferreira Alves, seria um estreitamento maior entre o setor público municipal e as instituições de ensino. “Um planejamento a médio e longo prazos, mostrando quais seriam os próximos passos e quais segmentos econômicos poderiam ser trazidos para a cidade, por exemplo, ajudaria para que nós conseguiríamos adequar a educação para atender da melhor forma possível a cidade, formando profissionais adequados [ao novo perfil do mercado/profissões]”, comenta o gestor da terceira maior Fatec do Estado, do total de 72 unidades.

Na opinião do diretor operacional do Unisal, Homero Colinas, “sem qualquer pretensão de reduzir as problemáticas postas à educação brasileira à uma receita assertiva e conclusiva, penso que Americana poderia qualificar seu Projeto Educacional promovendo interlocuções entre instituições de ensino público e privado, como com setores diversificados, com o propósito de objetivar o perfil de sociedade que deseja. Isto posto, construir conjuntamente as diretrizes balizadoras para uma educação com sentido”, conclui.

O Unisal apresentará em setembro os novos cursos de graduação já consolidados em suas outras unidades e em sintonia com o desenvolvimento da região. “Os cursos estão alinhados às novas metodologias de ensino e aprendizagem e contam com o aparelhamento de tecnologias educacionais”.

A Fatec de Americana tem planos para abrir, em 2019, o processo seletivo visando a formação de turmas nos dois primeiros cursos de pós-graduação: Gestão Avançada de Negócios e Segurança Cibernética. Há ainda outros projetos, como o de um curso piloto em parceria com a IBM. “Ele envolve tanto o nível médio quanto a graduação de tecnologia. O aluno ficaria cinco anos fazendo o Ensino Médio mais a graduação de tecnologia. As aulas práticas vão acontecer na IBM de Hortolândia. A Fatec de Americana foi a única do interior do Estado a receber esse novo modelo de curso, o que é uma honra para nós”, reforçou o diretor da unidade.

A FAM deve inaugurar, também em 2019, o primeiro Hospital Veterinário da cidade. “Recentemente, a FAM inovou mais uma vez e foi a primeira instituição de ensino superior da nossa região a oferecer o curso de Medicina Veterinária, atendendo desta forma a uma demanda crescente neste segmento”, disse Eryvelton Baldin, gerente comercial e de marketing da instituição.